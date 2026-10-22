Cúm A khi mang thai 39 tuần: Thai phụ suy thai phải mổ khẩn, trẻ sơ sinh suy hô hấp

Cúm khi mang thai 39 tuần, thai phụ phải mổ khẩn cấp

Chị Ngân, 32 tuổi, ngụ tại TP.HCM, mang thai con đầu lòng và có tiền sử hở van tim ba lá, rối loạn nhịp tim được phát hiện trong thai kỳ. Chị đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Khi bước vào giai đoạn cuối thai kỳ, chồng chị nhiễm cúm A, sau đó mẹ chồng và chị cũng mắc bệnh. Theo BS.CKII Lê Thanh Hùng, Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, thời điểm nhập viện, thai phụ sốt 38,5 độ C, khó thở. Kết quả theo dõi monitoring tim thai ghi nhận nhịp tim thai 170 lần/phút, xen kẽ những nhịp giảm bất thường. Các bác sĩ chẩn đoán suy thai và chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho hai mẹ con.

Bé trai chào đời nặng 3,6 kg nhưng bị suy hô hấp nhẹ. Ê-kíp Trung tâm Sơ sinh nhanh chóng hồi sức và hỗ trợ thở oxy cho trẻ ngay sau sinh.

Các bác sĩ mổ khẩn lấy thai cho chị Ngân. Ảnh: BVCC

Trẻ sơ sinh suy hô hấp, cần hỗ trợ thở oxy trong 24 giờ

Sau 24 giờ được hỗ trợ thở oxy và theo dõi sát, sức khỏe bé cải thiện, có thể tự thở khí trời. Trẻ tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm Sơ sinh, hạn chế tiếp xúc với mẹ trong thời gian người mẹ mắc cúm nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Bé đủ điều kiện xuất viện sau 3 ngày. Tuy nhiên, do người mẹ chưa hồi phục đủ sức khỏe, cả gia đình đều mắc cúm và không có người thân hỗ trợ chăm sóc, trẻ tiếp tục được cách ly với gia đình và chăm sóc tại Trung tâm Sơ sinh.

Trong khi đó, chị Ngân được bác sĩ Sản khoa chăm sóc hậu sản, phối hợp với bác sĩ Hô hấp điều trị bằng thuốc kháng virus cúm, hạ sốt và theo dõi chặt chẽ diễn biến hô hấp, tim mạch sau sinh. Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe chị cải thiện, hai mẹ con cùng xuất viện.

Chị Ngân cho biết khi chồng và mẹ chồng lần lượt xuất hiện dấu hiệu nhiễm cúm, chị đã chủ động đeo khẩu trang và cách ly. "Chồng tôi xét nghiệm dương tính với cúm A, hai ngày sau tôi cũng mắc bệnh. Có thể tôi đã phơi nhiễm virus từ trước khi chồng được chẩn đoán", chị kể.

Cúm khi mang thai có thể gây biến chứng nguy hiểm

Theo bác sĩ Lê Thanh Hùng, cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cúm gây ra, chủ yếu thuộc các tuýp A, B và C. Bệnh có thể dẫn đến những biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc làm nặng thêm các bệnh lý sẵn có.

Phụ nữ mang thai là nhóm có nguy cơ diễn tiến nặng hơn khi mắc cúm do những thay đổi về miễn dịch, hô hấp và tuần hoàn trong thai kỳ. Đặc biệt, những thai phụ có bệnh lý nền cần được theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Từ đầu tháng 10 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tiếp nhận khoảng 5 thai phụ nhiễm cúm nhập viện điều trị. Một số trường hợp cần theo dõi sát do nguy cơ biến chứng. Trong đó, có những thai phụ ở tuần thai 29-32 xuất hiện dấu hiệu dọa sinh non sau khi nhiễm cúm. Nhờ được phát hiện và can thiệp kịp thời, các trường hợp này tiếp tục giữ được thai kỳ.

Chủ động phòng cúm khi mang thai, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm

Cúm mùa lưu hành quanh năm tại Việt Nam, với các đợt gia tăng khác nhau theo từng năm và từng khu vực. Tại TP.HCM, một số năm ghi nhận đỉnh cúm vào tháng 10. Theo số liệu được cung cấp, trong tuần 40 năm 2026, hệ thống giám sát TP.HCM ghi nhận 151 ca mắc cúm, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 397, trong đó chủng cúm A/H1N1 2009 chiếm đa số.

Để giảm nguy cơ mắc cúm và lây nhiễm cho người có nguy cơ cao, gia đình có phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người mắc bệnh mạn tính nên chủ động tiêm vaccine phòng cúm cho các thành viên đủ điều kiện. Bên cạnh đó, mỗi người cần duy trì vệ sinh tay, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp và hạn chế tiếp xúc gần với người mắc bệnh.

Bác sĩ Lê Thanh Hùng khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi nhiễm cúm như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc đau nhức cơ thể, thai phụ nên đi khám để được đánh giá và điều trị sớm, không tự ý sử dụng thuốc. Những người có bệnh nền như tim mạch, hô hấp, tiểu đường hoặc suy giảm miễn dịch cần được theo dõi chặt chẽ nhằm giảm nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và bé.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, khó thở, đau ngực, tim đập bất thường, mệt lả hoặc nhận thấy thai máy giảm, thai phụ cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.