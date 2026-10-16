Cúm A/H1N1 diễn biến phức tạp ở TP.HCM

Này 16/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, các bệnh viêm đường hô hấp cấp tại TP.HCM đang có xu hướng gia tăng theo hệ thống giám sát dịch bệnh.

Cụ thể, tuần 40, TP.HCM ghi nhận 34.664 ca mắc, tăng hơn 64% so với mức trung bình của 4 tuần trước đó.

Ngành y tế nhận định, thời tiết chuyển mùa cùng với việc học sinh, sinh viên tập trung trở lại trường học là những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp lây lan trong cộng đồng.

Tình hình mắc viêm hô hấp cấp theo tuần tại TP.HCM năm 2026.

Trong bối cảnh này, vi rút cúm cũng ghi nhận số ca mắc đáng chú ý. Theo kết quả tổng hợp báo cáo từ các bệnh viện, riêng tuần 40 có 151 mẫu dương tính với vi rút cúm, nâng tổng số ca mắc được ghi nhận từ đầu năm lên 397 ca.

Kết quả xét nghiệm định týp cho thấy cúm A chiếm ưu thế. Trong đó, chủng cúm A/H1N1 năm 2009 có 116 mẫu, chiếm gần 77% tổng số mẫu dương tính trong tuần.

Trước diễn biến gia tăng của các bệnh viêm đường hô hấp cấp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục tăng cường giám sát tác nhân gây bệnh trên toàn địa bàn.

Công tác thu thập mẫu xét nghiệm được triển khai tại 29 cơ sở y tế, gồm các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực, đồng thời theo dõi chặt chẽ các chùm ca bệnh trong cộng đồng.

Việc liên tục phân tích số ca mắc và xác định chủng vi rút giúp ngành y tế nhận diện sớm nguy cơ, theo dõi xu hướng lây nhiễm và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp, hạn chế dịch bệnh lan rộng.

Biểu đồ kết quả xét nghiệm định type cúm tính đến tuần 40/2026 tại TP.HCM.

Trước nguy cơ các bệnh đường hô hấp tiếp tục gia tăng, HCDC khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Người cao tuổi và người có bệnh nền cần đặc biệt chú ý do có nguy cơ diễn tiến nặng và gặp biến chứng khi mắc bệnh.

Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi để hạn chế phát tán giọt bắn chứa vi rút.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, người bệnh nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với người khác và đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, tiêm vắc xin phòng cúm hàng năm theo hướng dẫn của ngành y tế là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng, đặc biệt đối với người cao tuổi và người có bệnh nền.