Cúm A gây viêm cơ tim tối cấp, bé 7 tuổi đối mặt nguy cơ ngừng tim

Sốt cao, khó thở rồi trụy tim mạch vì cúm A

Bệnh nhi P.T.D.A. (7 tuổi, ở Cần Thơ) được Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc 17h ngày 12/10 trong tình trạng sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng và viêm cơ tim tối cấp.

Theo thông tin từ bệnh viện, trước đó, trẻ xuất hiện các triệu chứng ho khan, sổ mũi, sốt cao liên tục nhưng đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Đến ngày hôm sau, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu nhanh chóng. Bé mệt, khó thở, tím tái và trụy tim mạch.

Khi nhập khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, môi tái, sốc tim và suy hô hấp nặng. Chức năng co bóp cơ tim suy giảm nghiêm trọng, khiến tuần hoàn bị ảnh hưởng, trẻ đối mặt nguy cơ ngừng tim

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động các ê-kíp chuyên môn phối hợp cấp cứu. Các bác sĩ khẩn trương thiết lập ECMO để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp, đồng thời tiến hành hạ thân nhiệt bảo vệ não, lọc máu liên tục và điều trị cơn bão cytokin.

Sau khoảng 20 phút can thiệp, tình trạng tím tái và trụy tim mạch của bệnh nhi được cải thiện.

Kết quả xét nghiệm khẩn xác định trẻ nhiễm cúm A nặng. Bệnh nhi được sử dụng thuốc kháng vi rút ngay sau đó, đồng thời tiếp tục được hồi sức tích cực và theo dõi sát các chức năng sống.

Chạy ECMO 12 ngày, trẻ dần hồi phục

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, quá trình điều trị tiếp theo đòi hỏi sự theo dõi liên tục do bệnh nhi bị tổn thương tim phổi nặng, kèm nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều cơ quan.

Ê-kíp Bệnh viện Nhi đồng 1 duy trì ECMO trong suốt 12 ngày để hỗ trợ sự sống cho trẻ. Đến sáng 23/10, tình trạng hô hấp, tim mạch và chức năng các cơ quan đã cải thiện. Bệnh nhi được cai ECMO với sự hỗ trợ của các bác sĩ phẫu thuật tim mạch và gây mê. Sau đó, trẻ tiếp tục cai được máy thở, sức khỏe dần hồi phục.

Nhận biết dấu hiệu cúm nặng, không tự ý dùng thuốc

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, hiện đang vào mùa cúm. Bệnh thường do vi rút cúm mùa A và B gây ra.

Cúm mùa không chỉ gây các triệu chứng đường hô hấp thông thường mà còn có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, trong đó có viêm phổi nặng và viêm cơ tim tối cấp.

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang khuyến cáo, người mắc cúm cần đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như khó thở, thở nhanh, thở gắng sức, đau ngực, tím tái; rối loạn tri giác; hoặc dấu hiệu trụy tim mạch như tay chân lạnh, da nổi bông, mạch nhanh nhưng nhẹ.

Ở trẻ em, triệu chứng nặng còn có thể đi kèm buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy. Khi trẻ sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt và xuất hiện biểu hiện bất thường, gia đình cần theo dõi sát, đưa trẻ đi khám kịp thời, đặc biệt khi có dấu hiệu khó thở hoặc thay đổi tri giác.

Bác sĩ cũng lưu ý, người bệnh không tự ý sử dụng thuốc kháng vi rút hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định. Việc dùng thuốc không đúng có thể làm gia tăng tình trạng kháng thuốc và gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.

Phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng, đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời và tuân thủ chỉ định điều trị là những yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm do cúm mùa.

Mời quý độc giả theo dõi video: Sầu riêng Việt Nam đối mặt áp lực cạnh tranh gay gắt từ Philippines tại thị trường Trung Quốc và Quốc tế