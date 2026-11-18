Cúm A là bệnh nhiễm virus đường hô hấp cấp tính, lây truyền nhanh qua giọt bắn và có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Thời gian gần đây, số ca mắc bệnh tại nhiều địa phương miền Bắc đang gia tăng với nhiều diễn biến phức tạp.

Thực tế điều trị cho thấy ngay cả những người trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền vẫn có thể rơi vào tình trạng nguy kịch.

Điển hình như tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, một nam bệnh nhân 55 tuổi khỏe mạnh đã bị cúm A biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp không đáp ứng thở máy, buộc các bác sĩ phải can thiệp kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO-VV) trong 7 ngày mới giữ được tính mạng. Tương tự, tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đang điều trị cho khoảng 50 ca cúm A, bên cạnh nhóm nguy cơ cao như người già, bệnh nhân ung thư hay có bệnh nền, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều người trẻ nhập viện do chủ quan. Như trường hợp chị T.M. (26 tuổi, Bát Tràng), dù ít ra ngoài vẫn nhiễm bệnh và tự chịu đựng cơn sốt 40 độ C suốt 3 ngày đến khi cơ thể li bì mới đi khám, mất gần một tuần điều trị mới hồi phục.

Bác sĩ Đinh Văn Trung khám cho bệnh nhân mắc cúm A. Ảnh nguồn tienphong.vn

Lý giải mức độ nguy hiểm này, TS.BS Đỗ Thiện Hải (Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết dù đa số người bệnh có thể tự khỏi sau vài ngày sốt, ho, đau họng, đau mỏi người, nhưng virus cúm A vẫn có khả năng tấn công sâu gây tổn thương phế nang, dẫn đến viêm phổi nặng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) với tỷ lệ tử vong cao hoặc gây bội nhiễm vi khuẩn. Do đó, việc chủ quan, tự điều trị tại nhà dễ khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm vàng để xử trí biến chứng.

Theo khuyến cáo của BS Đinh Văn Trung (Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BVĐK tỉnh Phú Thọ), khi triệu chứng không thuyên giảm hoặc xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như khó thở, tím tái, đau ngực kéo dài, mệt lả hay rối loạn ý thức, người bệnh cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay, tuyệt đối không chờ đến khi sức khỏe suy kiệt.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và các nhóm dễ tổn thương (trẻ dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch), người dân nên tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm. Đồng thời, cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp, che miệng khi ho hắt hơi; nếu nghi ngờ mắc bệnh phải nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan và tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh hay thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

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