Cúm A chỉ sốt 38 độ, người bệnh vẫn suy hô hấp nặng

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị một bệnh nhân 72 tuổi mắc cúm A, viêm phổi nặng, phải hỗ trợ thở máy.

Theo ThS.BSNT Lê Thị Huyền, Trung tâm Hồi sức tích cực, người bệnh có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm và từng bị tai biến mạch máu não.

Ngày 6/10, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho khạc đờm, khó thở tăng dần và suy hô hấp. Xét nghiệm nhanh dương tính với cúm A. Các bác sĩ ghi nhận tổn thương phổi nặng, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trao đổi khí. Bệnh nhân được điều trị cúm, kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn và hỗ trợ hô hấp tích cực.

Sau ba ngày, người bệnh đã hết sốt, huyết động tương đối ổn định nhưng tổn thương phổi vẫn nặng, chưa thể tự duy trì hô hấp hiệu quả và tiếp tục phải thở máy không xâm nhập. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Huyền cho biết, tiền sử tai biến mạch máu não khiến khả năng ho, khạc đờm của bệnh nhân suy giảm. Khi mắc viêm phổi, dịch tiết đường hô hấp tăng lên, dễ ứ đọng nếu người bệnh không thể khạc đờm hiệu quả, làm cản trở thông khí và tăng nguy cơ biến chứng.

Một trường hợp khác mắc cúm A có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Khoảng bốn ngày trước khi nhập viện, người này xuất hiện ho, khạc đờm trắng, khó thở tăng dần, mệt mỏi, ăn uống kém nhưng chỉ sốt nhẹ khoảng 38 độ C.

Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh nhân được xác định mắc cúm A, phải thở oxy với lưu lượng lên tới 15 lít/phút trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Khi nhập viện, người bệnh kích thích, vật vã, thở nhanh, phổi có nhiều ran bất thường. Các bác sĩ phải đặt ống nội khí quản, hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực. Tuy nhiên, bệnh tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, không cải thiện dù đã được điều trị tích cực.

Ở người mắc COPD, đường thở vốn bị viêm và tắc nghẽn kéo dài, các bác sĩ cũng chỉ rõ cúm A có thể làm tăng viêm, tăng tiết dịch và gây tổn thương phổi, khiến khả năng trao đổi khí suy giảm nhanh chóng.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực khuyến cáo người dân tiêm vaccine cúm hằng năm, giữ vệ sinh tay, che miệng khi ho, hắt hơi và hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền cần đi khám sớm khi xuất hiện triệu chứng nghi cúm. Nếu có dấu hiệu khó thở, thở nhanh, tím tái, đau tức ngực, lơ mơ hoặc sức khỏe xấu đi nhanh chóng, cần đến cơ sở y tế ngay. Mức độ nguy hiểm của cúm A không thể chỉ đánh giá qua nhiệt độ cơ thể.