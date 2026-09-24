Cụm 10 rút kinh nghiệm diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị

Cụm 10 gồm 5 địa phương: Bắc Gia Nghĩa (Cụm trưởng), Nam Gia Nghĩa, Trường Xuân, Thuận An và Quảng Tân vừa hoàn thành diễn tập tác chiến trong KVPT năm 2026.

Trong cuộc diễn tập, với vai trò Cụm trưởng, phường Bắc Gia Nghĩa đã tổ chức, điều hành Trung tâm chỉ huy tập trung, phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng kết nối hệ thống truyền hình trực tuyến đa điểm cầu. Tín hiệu hình ảnh, âm thanh từ các khu vực căn cứ chiến đấu mô phỏng và các địa phương trong khung diễn tập được kết nối thông suốt về trung tâm, phục vụ Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực.

Tại hội nghị, các đơn vị đã cùng nhau thảo luận các mặt đạt được và chưa được trong quá trình diễn tập; đồng thời đề xuất một số nội dung để Ban tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ rút kinh nghiệm cho diễn tập những năm tiếp theo được tốt hơn

Tại hội nghị, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Bắc Gia Nghĩa đã đánh giá công tác quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và kế hoạch diễn tập; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ các nội dung vận hành cơ chế, thực binh và căn cứ chiến đấu mô phỏng.

Nội dung vận hành cơ chế được thực hiện đúng trình tự, nguyên tắc, sát tình hình thực tế địa phương. Các phương án thực binh A2, A3 được tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, đúng nội dung, thời gian; lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Kết quả, cuộc diễn tập hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá cao.

Một tình huống trong khung diễn tập tác chiến của phường Bắc Gia Nghĩa

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích một số hạn chế trong công tác chuẩn bị, tổ chức và thực hành diễn tập. Qua đó, các đại biểu đề xuất giải pháp khắc phục, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng khi xử lý tình huống.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Phạm Xuân Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Gia Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức “DT-26” phường biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia, góp phần vào thành công chung của cuộc diễn tập.

Đồng chí Võ Phạm Xuân Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Gia Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức “DT-26” phường phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Võ Phạm Xuân Lâm yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia nghiêm túc tiếp thu những vấn đề được chỉ ra qua hội nghị; khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập và khả năng xử lý các tình huống trong xây dựng KVPT.

Đồng chí Trịnh Anh , Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong KVPT năm 2026

Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; trình độ tham mưu, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trong xây dựng KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả diễn tập cũng là cơ sở để phường Bắc Gia Nghĩa tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tặng giấy khen cho 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong KVPT năm 2026

Dịp này, UBND phường Bắc Gia Nghĩa tặng giấy khen cho 5 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong KVPT năm 2026.