Cụm 10 hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

Dự và chỉ đạo lễ bế mạc có Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập DT-26

Dự và chỉ đạo lễ bế mạc có các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập DT-26; Võ Phạm Xuân Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Gia Nghĩa; Hồ Văn Miền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng tham gia diễn tập.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành và Cụm 10 dự bế mạc diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2026

Cụm 10 gồm phường Bắc Gia Nghĩa, phường Nam Gia Nghĩa và các xã Quảng Tân, Trường Xuân, Thuận An. Sau thời gian chuẩn bị và 1,5 ngày, đêm thực hành, các địa phương đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình diễn tập theo kế hoạch.

Công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. 5 địa phương đã ban hành đầy đủ 78 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng 585 văn kiện của các ngành và 18 kịch bản tập.

Các chiến sĩ dân quân thường trực thuộc Ban CHQS phường Bắc Gia Nghĩa gia cố đường hầm

Các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất xây dựng khu căn cứ chiến đấu mô phỏng, hệ thống công sự, trận địa phục vụ diễn tập.

Trong thực hành, các khung tập triển khai 3 giai đoạn gồm: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Các nội dung vận hành cơ chế cơ bản bảo đảm đúng trình tự, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và sự tham mưu, phối hợp của các lực lượng. Các nội dung thực binh A2 tại phường Bắc Gia Nghĩa và A3 tại xã Thuận An được tổ chức sát với tình hình thực tế.

Thực hiện nội dung kỳ họp HĐND trong diễn tập

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, các khung tập cơ bản nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, vận dụng kiến thức vào thực hành; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng được thực hiện chặt chẽ. Trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng vượt mọi khó khăn của Ban Tổ chức diễn tập 5 địa phương; sự phối hợp, hướng dẫn sâu sát của các sở, ban, ngành, mà trực tiếp và xuyên suốt là Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh; cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia diễn tập.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập DT-26 phát biểu bế mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026 tại Cụm 10

Trong điều kiện cấp ủy, chính quyền các địa phương sau sáp nhập phải thực hiện song song nhiều nhiệm vụ cấp bách, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp và khối lượng công việc lớn; nhưng với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Tổ chức diễn tập 5 địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai thực hành diễn tập đúng ý định.

Đại diện Cụm 10, đồng chí Võ Phạm Xuân Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Gia Nghĩa phát biểu tại buổi bế mạc diễn tập

Quá trình diễn tập đã chứng minh sự vận hành nhịp nhàng, hiệu quả cơ chế: "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt".

Khung tập của từng địa phương đã biết phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, anh dũng của quê hương, khai thác hiệu quả yếu tố địa hình và nắm chắc đặc điểm địa bàn để đưa ra các giải pháp tác chiến sát thực tế.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập DT-26 thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia diễn tập

​Thông qua diễn tập, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, trình độ làm tham mưu và khả năng phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng quân sự, công an với các ban, ngành, đoàn thể tại 5 địa phương được nâng lên một bước rõ rệt; tiếp tục củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu 5 địa phương tổ chức rút kinh nghiệm, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án; tiếp tục củng cố cơ sở chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và quà động viên các lực lượng tham gia, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Kết thúc diễn tập, 5 địa phương thuộc Cụm 10 gồm Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa, Quảng Tân, Trường Xuân và Thuận An đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.