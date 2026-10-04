'Cultural Cosplay' khuấy động không khí Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Chương trình do Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) chủ trì tổ chức.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Nguyễn Xuân Bắc và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC Chu Tiến Đạt tuyên dương các cosplayer tại chương trình nghệ thuật "Cultural Cosplay"

Trên thế giới, tại nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, Cosplay (Costume play - nghệ thuật hóa thân) đã trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng, đồng thời mở ra những không gian sáng tạo giàu tiềm năng cho công nghiệp giải trí.

Từ truyện tranh, phim ảnh, game đến thể thao điện tử (eSports), những nhân vật bước ra từ các tài sản trí tuệ (IP) nổi tiếng được giới trẻ tái hiện bằng ngôn ngữ tạo hình, hóa trang và trình diễn.

Bắt nhịp xu hướng này, cộng đồng trẻ Việt Nam đang cho thấy khả năng tiếp nhận có chọn lọc các chất liệu văn hóa quốc tế, đồng thời sáng tạo những cách thể hiện mới mang dấu ấn cá nhân và bản sắc Việt.

Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Lê Minh Tuấn chụp ảnh cùng với các cosplayer

Trong dòng chảy đó, chương trình Cultural Cosplay - Giao lưu văn hóa quốc tế không chỉ tạo một sân chơi cho những người trẻ yêu thích hóa thân, mà còn mở rộng không gian để văn hóa được tiếp cận bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại.

Qua hóa trang, thiết kế trang phục, chế tác đạo cụ và nghệ thuật trình diễn, những chất liệu văn hóa quen thuộc và mới mẻ được chuyển hóa thành các sản phẩm giàu tính sáng tạo, góp phần kết nối văn hóa Việt Nam với thế giới.

Với 16 phần trình diễn, chương trình mang đến một bức tranh đa sắc về văn hóa và sức sáng tạo của cộng đồng cosplay.

Đáng chú ý, cosplayer Tạ Thu Hà được vinh danh ở hạng mục "Toàn diện" với hình tượng Bún Bò Huế, đưa một chất liệu ẩm thực, văn hóa Việt Nam vào ngôn ngữ cosplay theo cách trẻ trung, bất ngờ.

Ở hạng mục "Tạo hình", cosplayer Minh Hiếu gây ấn tượng với nhân vật ZhongLi trong tựa game Genshin Impact, cho thấy sự đầu tư công phu trong thiết kế và chế tác trang phục.

Hạng mục "Trình diễn" gọi tên cosplayer Trương Thanh Hà với màn hóa thân nhân vật Sailor Moon (Thủy thủ Mặt Trăng), biểu tượng của văn hóa đại chúng Nhật Bản.

Trong khi đó, tiết mục từ Au Mobile được trao ở hạng mục "Sắc Việt", đưa những bộ trang phục vốn tồn tại trong không gian số bước ra sân khấu đời thực.

Sự đa dạng trong 16 tiết mục cho thấy cosplay đang trở thành một phương thức để người trẻ khám phá, đối thoại và sáng tạo với các giá trị văn hóa.

Thành công của chương trình cũng mở ra kỳ vọng Cultural Cosplay sẽ trở thành một sự kiện văn hóa thường niên, qua đó tiếp tục tạo sân chơi cho cộng đồng sáng tạo trẻ, đồng thời góp thêm một không gian kết nối văn hóa Việt Nam với thế giới.