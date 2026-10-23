Cục Xuất nhập khẩu tăng cường phối hợp với các địa phương phát triển dịch vụ logistics

Phát biểu tại Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã trao đổi về một số kiến nghị của các địa phương, đặc biệt là An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và Tây Ninh, liên quan đến phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ logistics.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phát biểu về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động logistics và tăng cường phối hợp với các địa phương tại Hội nghị.

Hoàn thiện chính sách, tăng cường kết nối dịch vụ logistics tại các địa phương

Về định hướng phát triển, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Nguyễn Anh Sơn cho biết, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050 tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 09/10/2025. Để triển khai Chiến lược, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 458/QĐ-BCT ngày 13/3/2026 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chiến lược.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của địa phương tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu thông tin ba nhóm nội dung Bộ Công Thương sẽ phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Trước hết, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố xây dựng, hoàn thiện cơ sở chính sách và chiến lược phát triển dịch vụ logistics tại địa phương, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn và định hướng thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi về định hướng, giải pháp phát triển ngành Công Thương, trong đó có nâng cao hiệu quả hoạt động logistics và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ cùng các địa phương tăng cường kết nối các dịch vụ logistics với ngành hàng và chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động lưu thông, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa. Việc tăng cường kết nối dịch vụ logistics với các ngành hàng và chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu được đặt ra nhằm góp phần giảm chi phí logistics.

Một nội dung khác được Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu đề cập là xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung. Theo đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, đồng thời tổ chức chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics cũng như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa.

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026 tập trung đánh giá tình hình hoạt động ngành Công Thương, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại trong thời gian tới.

Đẩy mạnh đào tạo, kết nối giao thương và phát triển dịch vụ logistics

Đối với các nhiệm vụ cụ thể, ông Nguyễn Anh Sơn cho biết Cục Xuất nhập khẩu sẽ phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức chuyên môn về dịch vụ logistics.

Cùng với hoạt động đào tạo, Cục Xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hội nghị, diễn đàn tại các vùng, miền nhằm tạo điều kiện trao đổi thông tin, kết nối ngành hàng, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics.

Thông qua việc phối hợp hoàn thiện chính sách, kết nối chuỗi cung ứng, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và tổ chức các hoạt động đào tạo, giao thương, Bộ Công Thương cùng các địa phương sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển dịch vụ logistics phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu thông tin, Diễn đàn Logistics Việt Nam thường niên dự kiến được tổ chức trong hai ngày 6 - 7/11/2026 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, với quy mô khoảng 600 - 700 đại biểu tham dự. Sự kiện là dịp để các địa phương và doanh nghiệp chia sẻ thông tin, tìm kiếm ngành hàng, đối tác, qua đó thúc đẩy hoạt động kết nối và phát triển dịch vụ logistics.