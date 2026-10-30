Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phổ biến quy định mới về xuất xứ hàng hóa

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội ngành hàng sản xuất, chế biến, kinh doanh, Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hiệp hội Lương thực thực phẩm Hồ Chí Minh cùng hơn 150 doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh và lưu thông thương mại trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu.

Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa. (Ảnh: TCCT/Kim Huệ)

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, chỉ đạo quan trọng trong việc hoàn thiện quy định pháp luật tháo gỡ “điểm nghẽn” của hệ thống pháp luật, kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý minh bạch; hoàn thiện pháp luật về hàng hóa, chất lượng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sự minh bạch, thông tin về đặc tính chất lượng sản phẩm, hàng hóa góp phần tạo ra một môi trường thương mại nội địa trong sạch, chất lượng, an toàn tại Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ngoài ra, Đảng ta còn có nhiều chỉ đạo quan trọng khác về hoàn thiện thể chế kinh tế tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quốc hội cũng đã ban hành nhiều luật như Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trịnh Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết, việc quản lý sản phẩm, hàng hóa phải bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, khách quan, phù hợp với mức độ rủi ro; không phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hóa và chủ thể có liên quan, phù hợp với thông lệ quốc tế, không tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết; bảo vệ quyền của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Việc biến chủ trương thành hành lang pháp lý bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là rất cần thiết đặc biệt đối với quy định hướng dẫn về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước.

Bà Trịnh Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu phát biểu tại Hội nghị.

Bà Trịnh Thị Thu Hiền cho biết, Việt Nam đã tham gia 19 Hiệp định thương mại tự do và ban hành nhiều quy định về xuất xứ hàng hóa để quy định một sản phẩm được coi là có xuất xứ Việt Nam. Quy định này chỉ áp dụng cho hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu, giúp hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo cam kết tại các hiệp định thương mại tự do hoặc phục vụ các mục tiêu khác của quản lý ngoại thương. Với hàng hóa sản xuất trong nước cần có quy định về cách xác định xuất xứ Việt Nam.

Từ thực tiễn hoạt động thương mại trong nước yêu cầu đặt ra là cần ban hành quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Các doanh nghiệp có thể căn cứ quy định về cách xác định xuất xứ phù hợp với hàng hóa của mình, tự xác định xuất xứ hàng hóa, tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng gian lận xuất xứ, làm căn cứ xây dựng thương hiệu, uy tín “xuất xứ Việt Nam”, giữ vững thị phần hàng hóa Việt Nam trên chính sân nhà và tránh phát sinh tranh chấp giữa bên lưu thông hàng hóa với bên sử dụng hàng hóa trong nước, gây tổn hại đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Hội nghị thu hút sự quan tâm, tham dự của đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội ngành hàng cùng đông đảo doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu. (Ảnh: TCCT/Kim Huệ)

Ngày 09/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 384/2026/NĐ-CP quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Nghị định số 384/2026/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2027.

Theo bà Trịnh Thị Thu Hiền, việc xây dựng Nghị định này không chỉ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn là bước cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chống gian lận thương mại. Việc ban hành Nghị định tạo môi trường kinh doanh minh bạch hơn, có công cụ quản lý tốt hơn và quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo hơn. Điều này cũng giúp nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp, tăng cường quản lý và trách nhiệm bảo vệ thương hiệu, rõ ràng, công khai.

Tại Hội nghị, đại diện của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã giới thiệu những nội dung chính của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP ngày 9/10/2026 quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước; dự thảo Thông tư quy định Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa; một số lưu ý về quy tắc xuất xứ hàng hóa...

Ông Nguyễn Hoàng Hà, Phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu giới thiệu tổng quan về Nghị định số 384/2026/NĐ-CP. (Ảnh: TCCT/Kim Huệ)

Ông Hoàng Đức Minh, Phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu giới thiệu về dự thảo Thông tư quy định Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa. (Ảnh: TCCT/Kim Huệ)

Ông Trần Ngọc Bình, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực 3 trao đổi một số lưu ý về quy tắc xuất xứ hàng hóa. (Ảnh: TCCT/Kim Huệ)

Các đại biểu tập trung tham gia thảo luận các vấn đề như: Phương pháp xác định hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, công đoạn gia công, chế biến đơn giản, yếu tố không được xem xét khi xác định xuất xứ; Quy định chuyển tiếp, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp....

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng trao đổi nội dung dự kiến được quy định tại một số dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và lưu ý đối với doanh nghiệp khi thực thi Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các Hiệp định thương mại tự do.

Các đại biểu thảo luận về một số nội dung, quy định mới liên quan tới xuất xứ hàng hóa. (Ảnh: TCCT/Kim Huệ)

Qua Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc chủ động hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm quản lý, bảo vệ hàng hóa lưu thông trong nước, đồng thời nâng cao giá trị và uy tín sản phẩm Việt Nam trên thị trường đồng thời mong muốn các bộ, ban, ngành địa phương phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức triển khai hiệu quả.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương tiếp thu các ý kiến góp ý của các Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.