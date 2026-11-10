Cục Xuất bản & Thư viện phối hợp VTVgo phát triển chuyên trang về sách

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Cục Xuất bản và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phối hợp xây dựng, phát triển chuyên trang “Mở sách cùng VTV” trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và kết nối, phát triển hoạt động giới thiệu, phân phối sách trên nền tảng VTVgo.

Đây là hoạt động hợp tác nhằm phát huy thế mạnh, nguồn lực và chức năng của hai đơn vị trong thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, quảng bá sách và xuất bản phẩm; đồng thời mở rộng phương thức tiếp cận sách, đưa tri thức đến gần hơn với công chúng trên môi trường số.

Cục Xuất bản và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số - Đài Truyền hình Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phối hợp xây dựng, phát triển chuyên trang “Mở sách cùng VTV”. Ảnh: Viết Huy.

Xem, tìm hiểu, mua sách trên cùng một nền tảng

Các bên phối hợp triển khai hai nhóm hoạt động trọng tâm theo ba trụ cột: lan tỏa văn hóa đọc; xây dựng hệ sinh thái xuất bản, gắn kết nhà xuất bản, công ty phát hành với nền tảng truyền thông; phát triển hoạt động giới thiệu, phân phối sách trên nền tảng VTVgo. Chuyên trang kỳ vọng sẽ tạo ra cách kể chuyện mới về sách, mang sách đến gần với độc giả.

Cụ thể hai nhóm hoạt động gồm:

Một là, xây dựng, phát triển chuyên trang “Mở sách cùng VTV” trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo. Các bên phối hợp xây dựng định hướng, chủ đề và nội dung chuyên trang; đề xuất danh mục sách, tác giả, tác phẩm phù hợp; tổ chức các chương trình giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tọa đàm và các hoạt động truyền thông nhằm khơi gợi hứng thú đọc, hình thành thói quen đọc.

Hai là, kết nối, phát triển hoạt động giới thiệu và phân phối sách trên VTVgo. Các bên kết nối các nhà xuất bản, nhà in, đơn vị phát hành và các đối tác có nhu cầu tham gia; giới thiệu, đề xuất danh mục đầu sách phù hợp để nghiên cứu, lựa chọn đưa lên hệ thống; phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu sách và phát triển chương trình bán sách theo chủ đề, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sách và phát triển thị trường xuất bản lành mạnh.

Chuyên trang “Mở sách cùng VTV” dự kiến ra mắt vào 1/1/2027.

Đại diện VTVgo thuyết trình chia sẻ về các nội dung sẽ triển khai trong chương trình. Ảnh: Viết Huy.

Chia sẻ thêm về chương trình, đại diện VTVgo cho biết VTVgo có nhiều tính năng giúp tăng gắn kết sách với độc giả như tính năng bình chọn, bình luận, đặt câu hỏi, đề xuất sách..., từ đó khơi gợi hứng thú đọc sách cho người dân. Một cuốn sách sẽ tới độc giả qua 6 điểm chạm nội dung.

Điểm nổi bật của chương trình là toàn bộ hành trình xem, tìm hiểu về sách, mua sách, đọc và chia sẻ lại cho cộng đồng có thể thực hiện trong một nền tảng VTVgo. Khi chương trình phát sóng, độc giả có thể mua sách thông qua scan QR code. Đây là giá trị khác biệt của chuyên trang “Mở sách cùng VTV”.

Tạo điều kiện tốt hơn để bạn đọc tiếp cận sách

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đánh giá cao sự chủ động của Cục Xuất bản và Thư viện cùng VTVgo trong việc kết nối nguồn lực của ngành xuất bản với thế mạnh truyền thông, công nghệ và hệ sinh thái số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đánh giá cao sự chủ động của Cục Xuất bản và Thư viện cùng VTVgo. Ảnh: Viết Huy.

"Sáng kiến xây dựng chuyên trang trên VTVgo gắn với hoạt động giới thiệu và phân phối sách trên VTVShop là một hướng đi thiết thực, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức phát triển văn hóa đọc. Tôi mong muốn đây không đơn thuần là một kênh quảng bá sách hay giới thiệu, bán sách, mà từng bước trở thành một không gian truyền cảm hứng đọc", Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - kỳ vọng chương trình sẽ tạo nên một điểm chạm lớn hơn giữa sách và độc giả, giúp ngành xuất bản không "đơn độc" trong công cuộc lan tỏa tình yêu sách. Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn hỗ trợ đơn vị làm sách phân phối sách nói, ebook, sách giấy. Theo ông Lâm, VTVgo không biến thành một nền tảng thương mại điện tử mà là trở thành nền tảng liên kết affiliate giới thiệu sách.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Huy.

Tại Lễ ký kết, đại diện các đơn vị xuất bản, phát hành sách chia sẻ sự ủng hộ với chương trình. Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Thái Bình nhận định việc đảm bảo "đầu ra" của xuất bản rất quan trọng, đặc biệt là phát hành sách trên nền tảng điện tử. Đại diện NXB hy vọng chương trình trên VTVgo trở thành chỗ dựa vững chắc cho các NXB, tạo điều kiện tốt hơn cho bạn đọc tiếp cận sách.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Tổng biên tập NXB Kim Đồng - đồng tình với định hướng của chương trình là tạo ra cách kể chuyện mới cho sách. Ông Vũ Hoàng Giang - Phó tổng giám đốc Nhã Nam, bà Nguyễn Kim Thoa - CEO Tân Việt Books cũng mong muốn chương trình sớm có các hoạt động triển khai cụ thể và sẵn sàng đồng hành cùng dự án.

Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện - phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến tại buổi lễ. Ảnh: Viết Huy.

Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện - phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến tại buổi lễ. Cục trưởng cho biết sẽ chủ động triển khai kế hoạch cụ thể; kết nối, huy động sự tham gia của các đơn vị làm sách, tác giả, nhà nghiên cứu và tổ chức liên quan; phối hợp phát triển hoạt động giới thiệu, phân phối sách trên VTVShop; tăng cường kết nối với thư viện, thiết chế văn hóa cộng đồng; bảo đảm hoạt động hợp tác tuân thủ quy định pháp luật.

Ông Lưu Đình Phúc kêu gọi sự tham gia của nhà xuất bản, cơ sở in, nhà phát hành và người làm sách, coi đây là cơ hội đổi mới phương thức hoạt động, phát triển thị trường, đóng góp cho sứ mệnh chung của toàn ngành.

Thúy Hạnh