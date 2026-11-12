Cục Xe máy - Vận tải tổng kết 2 năm thực hiện Phong trào 'Bình dân học vụ số'

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục Xe máy - Vận tải luôn quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về Phong trào “Bình dân học vụ số”. Công tác tuyên truyền được chú trọng, góp phần khơi dậy tinh thần tự học, chủ động tiếp cận và ứng dụng tri thức, kỹ năng số trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải phát biểu tại hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị chú trọng nâng cao kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, phần mềm quản lý, điều hành; khai thác internet, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số. Việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trong chỉ huy, điều hành được đẩy mạnh; các mô hình phòng đọc số, tài liệu số dùng chung, hệ thống bài giảng điện tử và học liệu mở từng bước được xây dựng, phát triển. Kết quả kiểm tra kiến thức, kỹ năng số 100% đạt yêu cầu.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong 2 năm thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đối với lĩnh vực xe máy - vận tải quân sự, việc phổ cập và ứng dụng kỹ năng số góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo, điều hành; quản lý số lượng, chất lượng, tình trạng kỹ thuật phương tiện; theo dõi công tác bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý vật tư, phụ tùng; tổng hợp, phân tích số liệu và tổ chức vận tải quân sự.

Hội nghị xác định, trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai phong trào; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương pháp phổ cập kiến thức, kỹ năng số theo hướng thiết thực, chuyên sâu, phù hợp với từng đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình “Đại sứ số”; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, bảo mật cơ yếu, an toàn thông tin và an ninh mạng. Chú trọng quản lý chặt chẽ tài khoản, phân quyền truy cập, khai thác dữ liệu; không đưa, truyền, lưu trữ, xử lý thông tin, tài liệu trái quy định trên môi trường mạng.