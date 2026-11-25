Năm 2026, Đảng ủy Cục Xe máy - Vận tải đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là việc chủ động tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục về công tác kỹ thuật xe - máy, tăng thiết giáp, vận tải, quản lý tàu thuyền vận tải quân sự, công tác kỹ thuật công binh và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong Quân đội. Các đề án, dự án, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của ngành được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Cục đã hoàn thành khảo sát tình trạng kỹ thuật trang bị xe - máy, tăng thiết giáp cần sửa chữa, đồng bộ và xe máy chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn tại các đơn vị; tổ chức nghiệm thu trang bị, giám định vật tư kỹ thuật và vật chất bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả giai đoạn 2021-2026; tổ chức phúc tra điểm, kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các đơn vị. Các lữ đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ vận chuyển lực lượng, vật chất hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn biểu dương những kết quả Đảng ủy Cục Xe máy - Vận tải đạt được trong năm 2026; yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Cục tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác Xe máy - Vận tải, phấn đấu vượt các chỉ tiêu theo chỉ lệnh công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2027; bảo đảm tiến độ các chương trình, đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Quang cảnh hội nghị.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cán bộ chủ trì; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng.