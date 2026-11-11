Cục Xe máy - Vận tải phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026

10 tháng đầu năm 2026, Cục Xe máy - Vận tải đã chủ động tham mưu với thủ trưởng Tổng cục và Bộ Quốc phòng chỉ đạo công tác xe - máy, tăng thiết giáp, công binh, vận tải quân sự và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của toàn quân.

Cục phối hợp bảo đảm phương tiện, vận tải phục vụ các sự kiện chính trị, quốc phòng, đối ngoại quan trọng; hoàn thành trước thời hạn việc sửa đổi, bổ sung 11 thông tư của Bộ Quốc phòng thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Hoàn thành điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án VT-21 giai đoạn 2026-2030 và Đề án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong Quân đội giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Chỉnh ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Đồng thời, tích cực triển khai các nhiệm vụ sửa chữa, cải tiến, lắp ráp, đóng mới trang bị xe - máy, tăng thiết giáp và phương tiện vận tải quân sự; chủ động mua sắm, bảo đảm trang bị, phương tiện phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của toàn quân.

Phối hợp vận chuyển lực lượng, vật chất khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, phục vụ diễn tập chung ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và vận chuyển hàng quân sự giúp Bộ Quốc phòng Lào. Công tác bảo đảm kỹ thuật duy trì nền nếp; hoàn thành khảo sát luồng, tuyến hành trình trên biển ra các đảo.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu ý kiến.

Tham mưu ban hành 13 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bảo đảm an toàn giao thông. Tính đến hết tháng 10-2026, tai nạn giao thông toàn quân giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025; vi phạm trật tự, an toàn giao thông giảm sâu...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Cục Xe máy - Vận tải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác hậu cần, kỹ thuật. Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng tham mưu công tác ngành; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung bảo đảm tốt trang bị xe - máy, tăng thiết giáp, phương tiện vận tải phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, đối ngoại quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất.

Cùng với đó, Cục Xe máy - Vận tải chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là người chỉ huy đơn vị. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, thực hiện tốt công tác chính sách, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần phòng ngừa vi phạm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.