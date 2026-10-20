Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật): Thử nghiệm dầu thủy lực VKX.AU
Ngày 20-10, tại Khu thử nghiệm vũ khí Nhà máy Z133 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Cục Xăng dầu tổ chức thử nghiệm, đánh giá chất lượng dầu thủy lực VKX.AU do Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội nghiên cứu, pha chế. Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cục Xăng dầu chỉ đạo và giám sát buổi thử nghiệm. Cùng dự có đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Quân khí và Cục Xăng dầu.
Hoạt động thử nghiệm được triển khai theo Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm 2026 của Cục Xăng dầu. Nhà máy Z133 thực hiện thử nghiệm; Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội phối hợp theo dõi, giám sát quá trình thử nghiệm và đánh giá kết quả.
Nội dung thử nghiệm gồm bắn đạn nước, kiểm tra thông số kỹ thuật của cụm hãm lùi - đẩy lên trên pháo 105mm M101 khi sử dụng dầu VKX.AU và dầu AU nhập khẩu. Tập trung kiểm tra các thông số kỹ thuật của cụm hãm lùi - đẩy lên trong quá trình bắn đạn nước; so sánh khả năng làm việc của cụm giá thử khi sử dụng dầu AU nhập khẩu và dầu VKX.AU. Quá trình thử nghiệm thực hiện theo quy trình đã được phê duyệt, dưới sự theo dõi, giám sát của các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn.
Kết quả thử nghiệm cho thấy, dầu VKX.AU đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề ra. Các thông số được kiểm tra, ghi nhận và đối chiếu với dầu AU nhập khẩu là cơ sở kiểm chứng kết quả nghiên cứu, phục vụ Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội tiếp tục hoàn thiện chất lượng sản phẩm và công nghệ pha chế; từng bước làm chủ công nghệ pha chế dầu nhờn đặc chủng trong nước, hướng tới thay thế sản phẩm nhập khẩu, chủ động nguồn vật tư kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-xang-dau-tong-cuc-hau-can-ky-thuat-thu-nghiem-dau-thuy-luc-vkx-au-1061340