Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật): Thử nghiệm dầu thủy lực VKX.AU

Hoạt động thử nghiệm được triển khai theo Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm 2026 của Cục Xăng dầu. Nhà máy Z133 thực hiện thử nghiệm; Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội phối hợp theo dõi, giám sát quá trình thử nghiệm và đánh giá kết quả.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực kiểm tra kết quả thử nghiệm dầu thủy lực VKX.AU trên pháo 105mm M101.

Nội dung thử nghiệm gồm bắn đạn nước, kiểm tra thông số kỹ thuật của cụm hãm lùi - đẩy lên trên pháo 105mm M101 khi sử dụng dầu VKX.AU và dầu AU nhập khẩu. Tập trung kiểm tra các thông số kỹ thuật của cụm hãm lùi - đẩy lên trong quá trình bắn đạn nước; so sánh khả năng làm việc của cụm giá thử khi sử dụng dầu AU nhập khẩu và dầu VKX.AU. Quá trình thử nghiệm thực hiện theo quy trình đã được phê duyệt, dưới sự theo dõi, giám sát của các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực tặng quà động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm.

Lực lượng của Nhà máy Z133 thực hiện bắn thử nghiệm khi dùng dầu thủy lực VKX.AU trên pháo 105mm M101.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, dầu VKX.AU đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề ra. Các thông số được kiểm tra, ghi nhận và đối chiếu với dầu AU nhập khẩu là cơ sở kiểm chứng kết quả nghiên cứu, phục vụ Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội tiếp tục hoàn thiện chất lượng sản phẩm và công nghệ pha chế; từng bước làm chủ công nghệ pha chế dầu nhờn đặc chủng trong nước, hướng tới thay thế sản phẩm nhập khẩu, chủ động nguồn vật tư kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật.