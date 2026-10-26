Cục Xăng dầu: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý công tác xăng dầu toàn quân

Trong thời gian 2 ngày, hơn 100 cán bộ, nhân viên xăng dầu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sẽ được cập nhật những nội dung cơ bản của quy chế quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng phần mềm công tác xăng dầu; phương pháp quản trị phần mềm quản lý chất lượng xăng dầu trong Quân đội. Ban tổ chức lớp tập huấn cũng bố trí thời gian để học viên trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh: Thời gian qua, Cục Xăng dầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan xăng dầu các cấp, từng bước triển khai kế hoạch thực hiện hệ sinh thái số ngành hậu cần, kỹ thuật; nổi bật, đã triển khai xây dựng phần mềm quản lý xăng dầu nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu quản lý xăng dầu ở các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Theo đó, đã tổ chức 3 lớp tập huấn và triển khai thử nghiệm phần mềm công tác xăng dầu giai đoạn 1 cho Quân khu 3, Quân đoàn 12, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Thông tin liên lạc, Binh chủng Hóa học và cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Xăng dầu.

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.

Để lớp tập huấn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật yêu cầu học viên lớp tập huấn chấp hành nghiêm quy định lớp học và sự điều hành của ban tổ chức; khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nội dung, chương trình tập huấn.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần -Kỹ thuật và các đại biểu trao đổi với học viên lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, học viên cần phát huy tinh thần cầu thị, tập trung nghiên cứu, nắm chắc kiến thức, kỹ năng thực hành; trao đổi, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm từ giáo viên và các đơn vị bạn...

Hơn 100 cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tham gia lớp tập huấn.

“Ngay sau tập huấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai tại đơn vị mình bảo đảm chất lượng, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác bảo đảm xăng dầu của đơn vị”, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn yêu cầu.