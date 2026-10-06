Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện khảo sát tại Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Thuận Bắc

Chiều 6-10, đoàn công tác do bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn có buổi khảo sát và làm việc tại Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Thuận Bắc về công tác tổ chức hoạt động thư viện trên địa bàn xã.

Theo thống kê, tại thư viện trên địa bàn xã có 4.779 bản sách phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Thuận Bắc đã phân công viên chức phụ trách công tác thư viện, thực hiện việc quản lý, bảo quản tài liệu, sách, báo, tạp chí và các trang thiết bị phục vụ hoạt động thư viện; đồng thời tổ chức phục vụ người đọc theo điều kiện thực tế của đơn vị. Hoạt động thư viện được duy trì gắn với các nhiệm vụ tuyên truyền, văn hóa, giáo dục và phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân.

Bên cạnh việc phục vụ trực tiếp tại thư viện, trung tâm từng bước kết hợp hoạt động thư viện với công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử và các hoạt động văn hóa của xã nhằm giới thiệu, lan tỏa văn hóa đọc đến Nhân dân. Trung tâm duy trì công tác phối hợp luân chuyển sách, báo từ Thư viện tỉnh về Thư viện xã; thực hiện phối hợp, trao đổi tài liệu với các thư viện trường học trên địa bàn…

Bà Đoàn Quỳnh Dung tặng thùng sách về các tác phẩm văn học Việt Nam cho xã Thuận Bắc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thư viện tỉnh, Thư viện xã Thuận Bắc đã trao đổi những khó khăn trong hoạt động thư viện tại địa phương, nhất là nguồn kinh phí dành riêng cho hoạt động thư viện còn hạn chế. Đồng thời, đề nghị cấp trên quan tâm, xem xét cấp kinh phí nâng cấp và xây mới trụ sở thư viện; hỗ trợ trang thiết bị để người dân tra cứu thông tin; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách thư viện tại địa phương…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đoàn Quỳnh Dung ghi nhận những nỗ lực trong công tác thư viện thời gian qua, đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của địa phương. Trên cơ sở đó, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện đánh giá sát thực tiễn cơ sở, có hướng tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong thời gian tới. Bà Đoàn Quỳnh Dung đề nghị Thư viện tỉnh đẩy mạnh công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho địa phương; hướng dẫn chuyên môn cho hệ thống thư viện cấp xã. Đồng thời, đổi mới phương thức phục vụ; nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động, sự kiện và dịch vụ thư viện hiện đại, đặc biệt thu hút thanh thiếu nhi và phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân; cụ thể hóa các định hướng về phát triển văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tình hình mới…

Các thành viên trong đoàn công tác cùng lãnh đạo Thư viện tỉnh, Thư viện xã.

Dịp này, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện Đoàn Quỳnh Dung tặng thùng sách về các tác phẩm văn học Việt Nam cho xã Thuận Bắc. Qua đó, góp phần đưa sách đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, phát triển văn hóa đọc và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tại cơ sở.

LÊ NGUYỆN