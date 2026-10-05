Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: 'Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng'

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tuyên huấn vào ngày 11/5/2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Suốt hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, công tác tuyên huấn, công tác chính trị, tư tưởng của Quân đội ta đã luôn chủ động, sáng tạo nhằm mục tiêu tối thượng là giữ gìn và phát huy bản chất cách mạng, lòng trung thành, sức mạnh của Quân đội ta, những phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong mọi giai đoạn của cách mạng, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” đã khích lệ bộ đội xả thân chiến đấu, được nhân dân ở các vùng tự do cũng như trong các vùng bị địch tạm chiếm hăng hái hưởng ứng, tự nguyện đóng góp sức lực, tiền của, kịp thời bảo đảm cung cấp cho tiền tuyến.

Trong kháng chiến chống Mỹ, những lời ca “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”, cảm xúc “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”, lời hô “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, những khẩu hiệu trên vành mũ, trước ngực áo người chiến sĩ, trên nòng pháo, thành xe thiết giáp như những nốt trầm sâu lắng trong bản hòa tấu vĩ đại của cuộc chiến tranh giải phóng và khẩu hiệu “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút. Xốc tới mặt trận. Giải phóng miền nam. Quyết chiến và toàn thắng” như tiếp thêm sức mạnh cho đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, thực hiện trọn vẹn ước nguyện thống nhất đất nước của cả dân tộc.

Trong cuộc chiến tranh vệ quốc, khẩu hiệu "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử" được khắc bằng lưỡi lê lên vách hầm, là ý chí thép của người chiến sĩ, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ giang sơn gấm vóc.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhận định: Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài Quân đội; cán bộ, chiến sĩ Cục Tuyên huấn đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Cục Tuyên huấn đã tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành công tác tư tưởng, văn hóa sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên đến với cán bộ, chiến sĩ toàn quân, góp phần biến sức mạnh tinh thần thành nguồn lực vật chất, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, hai mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Tuyên huấn tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động, nhạy bén, sắc sảo trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống; điều chỉnh tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, văn hóa trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Những năm gần đây, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, Cục Tuyên huấn đã không ngừng hoàn thiện thể chế, nâng cao tính đồng bộ, toàn diện, chuyên sâu, chính quy, thống nhất đối với các lĩnh vực hoạt động của công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội. Cục đã tham mưu xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều đề án, quy chế, quy định, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn về công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; công tác quản lý tư tưởng, định hướng dư luận; công tác thông tin, báo chí, tuyên truyền miệng; công tác thi đua, khen thưởng; văn hóa, văn nghệ; quản lý xuất bản và phát hành.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị hằng năm và trong các nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới", góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước sự chống phá ngày càng gia tăng của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị với các thủ đoạn tinh vi, thâm độc, Cục Tuyên huấn đã tham mưu, chỉ đạo, tổ chức đấu tranh quyết liệt và hiệu quả trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần để Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tham mưu đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”.

Tham mưu tổ chức tốt các hội thi, hội diễn từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân và luôn giành giải cao trong các cuộc thi cấp toàn quốc. Quân đội đã đoạt 7/12 Giải A Cuộc thi chính luận lần thứ 5 năm 2025; 1 giải Đặc biệt, 6 giải Nhất, 1 giải Nhì Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi” toàn quốc năm 2026. Tích cực, chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai có chất lượng, hiệu quả kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển văn hóa trong Quân đội với 11.708 thiết chế văn hóa. Phối hợp sản xuất, phát sóng các chương trình truyền hình, phim tài liệu, phim dài tập về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; các hoạt động vận động sáng tác, quảng bá, xét và trao thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.

5 năm qua, toàn quân đã tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp, hơn 15 trại sáng tác văn học, nghệ thuật, thu được hơn 1.500 tác phẩm, hơn 8.000 cuộc triển lãm, phát hành hơn 1,2 triệu cuốn sách. Tham mưu chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động của Quân đội trong lĩnh vực báo chí-xuất bản, in, phát hành; phối hợp các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền về quân sự, quốc phòng, xử lý thông tin phức tạp, nhạy cảm. Tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tuyên huấn vào ngày 11/5/2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

5 năm qua, đã có hơn 1,6 triệu lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh; riêng ở cấp Bộ Quốc phòng, đã khen thưởng và đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng hơn 350.000 lượt tập thể, cá nhân.

Đặc biệt, Cục Tuyên huấn đã phối hợp tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và Quân đội: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân với nhiều dấu ấn đặc biệt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Tổ chức hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành công tốt đẹp, lan tỏa mạnh mẽ khát vọng của dân tộc, mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ niềm xúc động và tự hào to lớn, khơi dậy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Cùng với thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ, Cục Tuyên huấn luôn chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tuyên huấn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, mẫu mực, ý thức tổ chức kỷ luật cao; có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, sâu sát cơ sở; có tư duy nhạy bén, sắc sảo; tận tụy với công việc, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hơn 80 năm trưởng thành, Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Chiến công; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý. Ngày 28/8/2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng Cục Tuyên huấn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, cán bộ, chiến sĩ Cục Tuyên huấn luôn tự hào, vững tin cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương đối với Quân đội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.