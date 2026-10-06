Cục Tuyên huấn phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Cục Tuyên huấn.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Cục Tuyên huấn hai lần đón danh hiệu Anh hùng

Trình bày Báo cáo tóm tắt thành tích của Cục Tuyên huấn, Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn thông tin, tiền thân của Cục là Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, thành lập ngày 11/5/1946. Qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn đã xây đắp nên truyền thống “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn trình bày báo cáo tại buổi lễ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Cục bám sát chiến trường, bám sát hoạt động của bộ đội, kịp thời đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên đến cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Công tác tư tưởng, văn hóa góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu cho bộ đội, đấu tranh với chiến tranh tâm lý của kẻ thù, cùng toàn quân làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ và Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với vai trò cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội và Dân quân tự vệ, Cục đã tham mưu ban hành nhiều đề án, quy chế, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn về giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, định hướng dư luận, báo chí, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, văn hóa, văn nghệ và xuất bản. Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, Cục chủ động đề xuất xây dựng tổ chức, lực lượng, thế trận, góp phần để Quân đội là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong 5 năm qua, Cục Tuyên huấn đã tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp, 15 trại sáng tác văn học, nghệ thuật với 1.500 tác phẩm, gần 8.000 cuộc triển lãm; biên soạn, phát hành hơn 1,2 triệu cuốn sách. Phong trào thi đua Quyết thắng được triển khai đồng bộ, với trên 1,6 triệu lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Cục quy hoạch, hướng dẫn hoạt động của hơn 11.000 thiết chế văn hóa; phối hợp sản xuất nhiều chương trình truyền hình, phim về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” như “Giai điệu tự hào”, “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Không thời gian”.

Cục cũng tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Tuyên huấn.

Ghi nhận những đóng góp đó, Cục Tuyên huấn từng được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 3 Huân chương Quân công, 3 Huân chương Chiến công, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 2 Huân chương Lao động cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại buổi lễ, Cục tiếp tục vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới.

“Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là sự khẳng định những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Cục trưởng Cục Tuyên huấn bày tỏ.

Chủ động dẫn dắt tư tưởng trong môi trường số

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, chúc mừng thành tích của Cục Tuyên huấn. Theo Đại tướng, những năm gần đây, trước sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và tác động mạnh mẽ của không gian mạng, Cục đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, văn hóa, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhận định, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tác động tới tư tưởng, tâm lý và hành vi xã hội, trong khi các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá với phương thức ngày càng tinh vi. Bối cảnh đó đặt ra những nhiệm vụ mới, nặng nề và cấp thiết hơn cho công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Cục Tuyên huấn tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nội dung. Thứ nhất, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25 ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; chủ động tham mưu để công tác tư tưởng đi trước mở đường. Cục cần chuyển mạnh từ tư duy “nắm tình hình để xử lý” sang “dự báo để chủ động dẫn dắt”, giải quyết vấn đề từ sớm, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng.

Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa; đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới vào từng nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại buổi lễ, Cục tiếp tục vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng trong môi trường số, làm chủ không gian mạng, khai thác hiệu quả dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời bảo đảm nghiêm ngặt an ninh, an toàn dữ liệu. Đại tướng lưu ý, công nghệ phải trở thành công cụ nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, “không được làm giảm vai trò của con người, không thay thế sự sâu sát, đối thoại và thuyết phục trực tiếp”.

Thứ tư, tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan báo chí và địa phương trong tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hình ảnh Quân đội, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên huấn “thực sự là những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, có bản lĩnh chính trị kiên định, tư duy nhạy bén, năng lực dự báo và làm chủ công nghệ. Cán bộ tuyên huấn phải thực sự là những người “truyền lửa”, gieo niềm tin…

Đại tướng Lương Cường, Đại tướng Nguyễn Trọng nghĩa cùng các đại biểu tại lễ đón nhận.

“Danh hiệu cao quý này không phải là điểm kết thúc của một chặng đường, mà phải trở thành động lực và mệnh lệnh hành động để các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Thay mặt cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị, lãnh đạo Cục Tuyên huấn khẳng định sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyên huấn; xây dựng Đảng bộ và Cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.