Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Danh hiệu Anh hùng tặng Cục Tuyên huấn

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, và đại diện các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trung tướng Nguyễn Văn Đức cho biết: Cục Tuyên huấn tiền thân là Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị - Bộ Quốc phòng, được thành lập ngày 11/5/1946. Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục đã cùng xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Trong 5 năm gần đây, toàn quân tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp, hơn 15 trại sáng tác, thu nhận hơn 1.500 tác phẩm, tổ chức hơn 8.000 cuộc triển lãm và phát hành hơn 1,2 triệu cuốn sách. Hơn 1,6 triệu lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh. Cục Tuyên huấn cũng tham mưu, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước và Quân đội, như các đợt kỷ niệm: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội...

Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc hơn 80 năm qua, Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến; 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Chiến công; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 Huân chương Lao động cùng những phần thưởng cao quý khác.

“Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao đối với Cục trong chặng đường phát triển mới”, Trung tướng Nguyễn Văn Đức xúc động nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục Tuyên huấn. Là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong toàn quân, Cục Tuyên huấn đã bám sát nhiệm vụ, bám sát chiến trường trong các cuộc kháng chiến, kịp thời tham mưu và tổ chức tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định, trong bối cảnh tình hình mới, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại đặt ra cho công tác tư tưởng, văn hóa những nhiệm vụ mới, nặng nề và cấp thiết hơn. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng, văn hóa; quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25 ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” và “4 định hướng chiến lược”; chủ động tham mưu để công tác này thực sự đi trước mở đường, đi cùng tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin; chuyển mạnh từ tư duy “nắm tình hình để xử lý” sang “dự báo để chủ động dẫn dắt”, từ phản ứng trước các vấn đề phát sinh sang chủ động tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Cục Tuyên huấn phải chủ động tham mưu đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới đi vào từng nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, sự chuyển biến về bản lĩnh chính trị, đạo đức, phương pháp và phong cách công tác làm thước đo. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường cùng các đại biểu dự buổi Lễ

Cục Tuyên huấn cần tham mưu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng trong môi trường số; chủ động làm chủ không gian mạng và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, chuyển mạnh từ phương thức truyền thông truyền thống sang tư duy truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, tương tác và cá thể hóa; xây dựng năng lực phát hiện sớm, phân tích nhanh, dự báo chính xác các xu hướng tư tưởng, dư luận trên không gian số, chủ động cung cấp thông tin chính thống, giải thích thuyết phục, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, lấy sự thật và luận cứ khoa học đấu tranh với thông tin sai lệch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cục Tuyên huấn cần tăng cường phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí, các địa phương và đơn vị trong, ngoài Quân đội, tạo sự thống nhất về thông tin, phương pháp tuyên truyền và sức lan tỏa xã hội, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

“Cục Tuyên huấn cần đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đảng trong ngành Tuyên huấn trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường để đội ngũ cán bộ trưởng thành, cống hiến”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới.