Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm TCCT; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; thủ trưởng, nguyên thủ trưởng TCCT qua các thời kỳ; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; lãnh đạo, chỉ huy Cục Tuyên huấn qua các thời kỳ; thân nhân các anh hùng liệt sĩ cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn.

Báo cáo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết, trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Những năm gần đây, Cục tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, định hướng dư luận; tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động báo chí, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, văn hóa, văn nghệ; góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. 5 năm qua, Cục Tuyên huấn đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp, 15 trại sáng tác về văn học, nghệ thuật, với 1.500 tác phẩm, gần 8.000 cuộc triển lãm, biên soạn và phát hành hơn 1,2 triệu cuốn sách. Tham mưu, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý báo chí quân đội, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm đúng định hướng.

Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc hơn 80 năm qua, Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Chiến công; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 Huân chương Lao động; cùng những phần thưởng cao quý khác.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TCCT, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục Tuyên huấn. Là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong toàn quân, Cục Tuyên huấn đã bám sát nhiệm vụ, bám sát chiến trường trong các cuộc kháng chiến, kịp thời tham mưu và tổ chức tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Cục tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tạo nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, trước sự phát triển của khoa học, công nghệ, tác động của không gian mạng và những biến động phức tạp của tình hình thế giới, Cục Tuyên huấn đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, dư luận xã hội; đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và lan tỏa thông tin tích cực.

Phân tích yêu cầu nhiệm vụ trong những năm tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tác động, chi phối tư tưởng, tâm lý, hành vi xã hội. Cùng với những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn và sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn toàn quân nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng, văn hóa; quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” và “4 định hướng chiến lược”; chủ động tham mưu để công tác này phải thực sự đi trước mở đường, đi cùng tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin; chuyển mạnh từ tư duy “nắm tình hình để xử lý” sang “dự báo để chủ động dẫn dắt”, từ phản ứng trước các vấn đề phát sinh sang chủ động tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin.

Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu chủ động tham mưu đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới vào từng nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ. Phải lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, sự chuyển biến về bản lĩnh chính trị, đạo đức, phương pháp, phong cách công tác làm thước đo; phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Nhấn mạnh đổi mới công tác tư tưởng trong môi trường số, chủ động làm chủ không gian mạng và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo là yêu cầu có tính đột phá, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ rõ, không gian số đang tác động trực tiếp, thường xuyên đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức, hành vi của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Cục Tuyên huấn phải chuyển mạnh từ phương thức truyền thông truyền thống sang tư duy truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, tương tác và cá thể hóa; từ chờ thông tin đến chủ động tạo thông tin; từ xử lý một vụ việc đến quản trị dòng thông tin và dẫn dắt nhận thức.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu xây dựng năng lực phát hiện sớm, phân tích nhanh, dự báo chính xác các xu hướng tư tưởng, dư luận trên không gian số; chủ động cung cấp thông tin chính thống, giải thích thuyết phục, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, lấy sự thật và luận cứ khoa học đấu tranh với thông tin sai lệch.

Đối với công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí yêu cầu Cục Tuyên huấn chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan báo chí, địa phương và đơn vị trong, ngoài Quân đội; tạo sự thống nhất về thông tin, phương pháp tuyên truyền và sức lan tỏa xã hội. Các sản phẩm truyền thông cần có chiều sâu, hấp dẫn, thuyết phục, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, truyền thống vẻ vang, phẩm chất, giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và những đóng góp của Quân đội đến với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Về xây dựng đội ngũ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, người làm công tác tư tưởng phải có tư tưởng vững vàng, trí tuệ sắc bén, phương pháp khoa học và tình cảm chân thành. Cán bộ tuyên huấn phải có bản lĩnh chính trị kiên định, tư duy nhạy bén, năng lực dự báo, khả năng thuyết phục và làm chủ công nghệ; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung; phải yêu nghề, say nghề, sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội và nhân dân, nói đúng, nói trúng, nói có sức thuyết phục và làm bằng trách nhiệm, tình cảm.

Các đại biểu dự buổi lễ chụp ảnh chung.

Cùng với đó, Cục cần đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đảng trong ngành Tuyên huấn trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường để đội ngũ cán bộ trưởng thành, cống hiến.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm của Cục Tuyên huấn trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Đây phải trở thành động lực và mệnh lệnh hành động để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, kế thừa những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng ngành Tuyên huấn ngày càng vững mạnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng với truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm đã được tôi luyện qua thực tiễn, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn toàn quân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới.