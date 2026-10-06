Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam...

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên, trực tiếp là Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam..., cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đến Cục Tuyên huấn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đến Cục Tuyên huấn tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục Tuyên huấn đã đạt được trong hơn 80 năm qua, nhất là danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được trao tặng lần này.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Thứ nhất, nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng, văn hóa; quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW (ngày 22-8-2026) của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” và “4 định hướng chiến lược”; chủ động tham mưu để công tác này thực sự đi trước mở đường, đi cùng tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin.

Thứ hai, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; chủ động tham mưu đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới đi vào từng nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng trong môi trường số; chủ động làm chủ không gian mạng và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo. Đây là yêu cầu có tính đột phá, bởi vì không gian số đang trở thành một môi trường tác động trực tiếp, thường xuyên đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức và hành vi của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thứ tư, tăng cường phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hình ảnh QĐND Việt Nam. Phải làm tốt hơn nữa việc đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, truyền thống vẻ vang, phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thứ năm, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tuyên huấn thực sự là những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Cán bộ tuyên huấn phải thực sự là những người “truyền lửa”, gieo niềm tin; có bản lĩnh chính trị kiên định, tư duy nhạy bén, năng lực dự báo, khả năng thuyết phục và làm chủ công nghệ; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung.