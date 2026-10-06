Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường - nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Tuyên huấn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục Tuyên huấn trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng đang làm thay đổi phương thức tác động đến tư tưởng, tâm lý và hành vi xã hội, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn. Ảnh: Quang Vinh

Do đó, Cục Tuyên huấn phải đi trước một bước về nghiên cứu, dự báo, định hướng; nhận diện những vấn đề mới, phức tạp, điểm nghẽn về tư tưởng để tham mưu giải quyết từ sớm, từ cơ sở. Phải chuyển mạnh từ tư duy "nắm tình hình để xử lý" sang "dự báo để chủ động dẫn dắt", từ phản ứng trước các vấn đề phát sinh sang chủ động tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu

Cùng với đó, Cục Tuyên huấn cần đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng trong môi trường số, làm chủ không gian mạng, ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo; chuyển từ truyền thông truyền thống sang truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện; xây dựng năng lực phát hiện sớm, phân tích nhanh, dự báo chính xác các xu hướng tư tưởng, dư luận trên không gian số; chủ động cung cấp thông tin chính thống, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, lấy sự thật và luận cứ khoa học đấu tranh với thông tin sai lệch.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên huấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy nhạy bén, năng lực dự báo, khả năng thuyết phục và làm chủ công nghệ; sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội và Nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, đơn vị tiền thân là Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, được thành lập ngày 11/5/1946. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đơn vị bám sát chiến trường, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tư tưởng, văn hóa, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí và quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội và Dân quân tự vệ; xây dựng nhiều đề án, quy chế, quy định, chỉ thị, hướng dẫn về giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, định hướng dư luận, báo chí, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, văn hóa, văn nghệ, xuất bản.

Trong 5 năm qua, Cục tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp, 15 trại sáng tác văn học, nghệ thuật với 1.500 tác phẩm, gần 8.000 cuộc triển lãm; biên soạn, phát hành hơn 1,2 triệu cuốn sách. Hơn 1,6 triệu lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh

Với những thành tích đạt được, Cục Tuyên huấn từng được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến; cùng 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 3 Huân chương Quân công, 3 Huân chương Chiến công, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 2 Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.