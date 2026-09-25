Cục Tuyên huấn: Bế mạc tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin và tuyên truyền thực hiện Đề án 1219

Lớp tập huấn khu vực miền Nam là lớp thứ 3 trong kế hoạch kiểm tra, tập huấn triển khai thực hiện Đề án 1219 trong Bộ Quốc phòng năm 2026.

Trước đó, từ ngày 5 đến 7-8 và từ ngày 19 đến 21-8, Cục Tuyên huấn đã tổ chức thành công đợt kiểm tra và tập huấn thực hiện Đề án 1219 ở các tỉnh, thành phố biên giới đất liền khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, khu vực miền Bắc tại Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang.

Đại tá Mai Văn Hòa, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 phát biểu bế mạc tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin và tuyên truyền thực hiện Đề án 1219.

Theo Ban tổ chức, lớp tập huấn lần này tuy diễn ra trong thời gian ngắn, đơn vị đăng cai tập huấn cùng lúc triển khai đan xen nhiều nhiệm vụ, điều kiện khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, lớp tập huấn đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình, đạt kết quả tốt đẹp.

Nội dung chuyên đề sát với thực tế địa bàn Quân khu 9, Quân khu 7, trong đó về nội dung tập huấn đã chú trọng truyền tải những thông tin cơ bản, thiết thực, cập nhật những vấn đề mới về tình hình quốc tế, trong nước và quân đội thời gian gần đây, tình hình địa bàn các tỉnh miền Nam, Quân khu 9 và tỉnh An Giang.

Các đại biểu tham dự bế mạc tập huấn.

Phát biểu bế mạc tập huấn, thay mặt Ban tổ chức, Đại tá Mai Văn Hòa, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 nhấn mạnh: “Trên cơ sở những kiến thức, kinh nghiệm đã tiếp thu được, đề nghị các đồng chí học viên tiếp tục quán triệt, học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng thông tin, tuyên truyền; tham mưu cho cấp ủy, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành ở các tỉnh biên giới đất liền triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả Đề án 1219; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng địa bàn an toàn và phát triển văn minh, giàu mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa bàn biên giới đất liền.