Cục trưởng Xuân Bắc 'căng thẳng vẫn tạo dáng', ca sĩ Tóc Tiên quá sexy

Từ những sân khấu vài nghìn khán giả đến không gian 40.000-50.000 người tại Mỹ Đình, Tùng Dương gọi quyết định lần này là một sự “liều mình”. Nhưng phía sau bước chuyển lớn ấy không chỉ là một concert quy mô lớn, mà còn là câu chuyện về 25 năm âm nhạc, những cuộc gặp gỡ xuyên thế hệ và hành trình “bay” khỏi chính những giới hạn của mình.