Giải trí

Cục trưởng Xuân Bắc 'căng thẳng vẫn tạo dáng', ca sĩ Tóc Tiên quá sexy

Cục trưởng, NSND Xuân Bắc tươi tắn trong buổi họp căng thẳng. Ca sĩ Tóc Tiên chụp gợi cảm với nội y.

Báo VietnamNet
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Sao Việt 18/9: Cục trưởng, NSND Xuân Bắc chia sẻ vui: "Một khi đã làm nghệ thuật, liên quan đến nghệ thuật - không tươi bên phải thì cũng phải tích cực bên trái. Họp hành căng thẳng thì cũng phải thẳng căng mà tạo dáng. Khẳng định luôn!".

Sao Việt 18/9: Cục trưởng, NSND Xuân Bắc chia sẻ vui: "Một khi đã làm nghệ thuật, liên quan đến nghệ thuật - không tươi bên phải thì cũng phải tích cực bên trái. Họp hành căng thẳng thì cũng phải thẳng căng mà tạo dáng. Khẳng định luôn!".

Ca sĩ Tóc Tiên chụp gợi cảm với nội y.

Ca sĩ Tóc Tiên chụp gợi cảm với nội y.

BTV Quang Minh mê bát phở 20-30 nghìn đồng ở núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn.

BTV Quang Minh mê bát phở 20-30 nghìn đồng ở núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn.

Vợ chồng kiện tướng Khánh Thi - Phan Hiển tận hưởng chuyến du lịch gia đình.

Vợ chồng kiện tướng Khánh Thi - Phan Hiển tận hưởng chuyến du lịch gia đình.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của á hậu Thúy Vân. 

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của á hậu Thúy Vân. 

Ca sĩ Đức Phúc nhớ Mộc Châu, Sơn La.

Ca sĩ Đức Phúc nhớ Mộc Châu, Sơn La.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền lên đồ đi ăn cưới.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền lên đồ đi ăn cưới.

Ca sĩ Hạ Vy du lịch xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng.

Ca sĩ Hạ Vy du lịch xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng.

Diễn viên Việt Trinh dạo quanh Bangkok, Thái Lan. 

Diễn viên Việt Trinh dạo quanh Bangkok, Thái Lan. 

Lần hiếm hoi ca sĩ Ái Phương chụp sexy.

Lần hiếm hoi ca sĩ Ái Phương chụp sexy.

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Diễn viên Phương Anh Đào tạo dáng "xì-tin".

Hoa hậu Giáng My chia sẻ suy nghĩ về công nghệ và sự tăng trưởng của kinh tế. 

Hoa hậu Giáng My chia sẻ suy nghĩ về công nghệ và sự tăng trưởng của kinh tế. 

Tú Liên

Ảnh: FBNV

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sao-viet-18-9-2026-xuan-bac-cang-thang-van-tao-dang-ca-si-toc-tien-qua-sexy-2556530.html