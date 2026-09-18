Cục trưởng Xuân Bắc 'căng thẳng vẫn tạo dáng', ca sĩ Tóc Tiên quá sexy

Sao Việt 18/9: Cục trưởng, NSND Xuân Bắc chia sẻ vui: "Một khi đã làm nghệ thuật, liên quan đến nghệ thuật - không tươi bên phải thì cũng phải tích cực bên trái. Họp hành căng thẳng thì cũng phải thẳng căng mà tạo dáng. Khẳng định luôn!".
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Tú Liên
Ảnh: FBNV