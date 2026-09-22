Cục trưởng Xuân Bắc ăn vội cơm hộp trên ô tô, diễn viên Thiên An nhắc đến Jack

Sao Việt 22/9: NSND Tự Long đăng ảnh NSND Xuân Bắc ăn vội cơm hộp trên ô tô cùng chú thích vui: "Ăn một mình đau tức/ Làm một mình cực thân".

Sau phiên tòa tranh chấp xác định cha cho con, diễn viên Thiên An khẳng định mình luôn xử sự thiện chí với ca sĩ Jack - J97. Cô mong vụ việc khép lại đồng thời xin lỗi khán giả vì vụ tranh chấp gây ồn ào dai dẳng.

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Tú Liên

Ảnh: FBNV