Cục trưởng Trần Hữu Linh tiết lộ bước chuyển mới: Hàng Việt phải thực sự xứng đáng được tin dùng

Sau giai đoạn tăng trưởng chững lại trong quý III, Tập đoàn FPT được giới phân tích nhận định sẽ bứt tốc mạnh mẽ vào quý IV/2026. Lực kéo chính được kỳ vọng đến từ sự phục hồi của thị trường Nhật Bản, chu kỳ kinh doanh đặc thù của mảng công nghệ trong nước và nguồn thu từ lĩnh vực giáo dục.