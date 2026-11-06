Cục trưởng Trần Hữu Linh tiết lộ bước chuyển mới: Hàng Việt phải thực sự xứng đáng được tin dùng
Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026–2030 đánh dấu bước chuyển trong chiến lược phát triển thị trường nội địa, từ vận động người dân ưu tiên hàng Việt sang xây dựng sản phẩm đủ sức cạnh tranh và xứng đáng được tin dùng. Theo Cục trưởng Trần Hữu Linh, chất lượng, giá thành, dịch vụ và khả năng minh bạch nguồn gốc sẽ là những yếu tố then chốt giúp hàng Việt chinh phục người tiêu dùng.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/cuc-truong-tran-huu-linh-tiet-lo-buoc-chuyen-moi-hang-viet-phai-thuc-su-xung-dang-duoc-tin-dung-d37353.html