Cục trưởng Lê Quang Tự Do nói 2 cách xử lý video ngắn nhảm nhí, gây nghiện

Phải “trồng hoa trên không gian mạng"

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề trên không gian mạng tràn ngập các video ngắn do AI tạo ra có tính chất nhảm nhí gây nghiện cho người xem, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTT&DL) cho rằng: Trên không gian mạng luôn có hai mảng màu tối sáng, có thông tin bổ ích và có cả thông tin độc hại. Vì vậy, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phải thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ là “xây” và “chống”.

"Chúng tôi đưa ra các biện pháp quản lý để “chống” bằng cách làm sao ngăn chặn, gỡ bỏ… để có thể hạn chế những tiêu cực đối với người dùng trên không gian mạng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thứ hai là phải "xây", hay nói một cách hình ảnh là "trồng hoa trên không gian mạng", nhằm lan tỏa nhiều hơn những nội dung tích cực, hành động đẹp và câu chuyện có ý nghĩa, để góp phần đẩy lùi nội dung độc hại. Khi người dùng lên mạng xã hội lan tỏa những điều tích cực làm cho cuộc sống của chúng ta vui hơn, hạnh phúc hơn, đó chính là góp phần làm lành mạnh hơn không gian mạng", ông Lê Quang Tự Do cho hay.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, Cục đưa ra các biện pháp quản lý để “chống” bằng cách làm sao ngăn chặn, gỡ bỏ… để có thể hạn chế những tiêu cực đối với người dùng trên không gian mạng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phim ngắn vẫn tung hoành trên không gian mạng

Trước vấn đề này, Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng; Các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam về việc chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

Qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận thấy có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về điện ảnh, trong đó có việc chưa thực hiện đầy đủ quy định về chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng, điều kiện thực hiện phân loại phim, phân loại và hiển thị kết quả phân loại phim, thông báo danh sách phim và kết quả phân loại phim trước khi phổ biến cũng như các nghĩa vụ khác của chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng.

Qua đó, Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022, chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định của Luật Điện ảnh và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trước khi phổ biến phim, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức phổ biến phim phải thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo; áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ trẻ em và để người sử dụng dịch vụ báo cáo phim vi phạm và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cục Điện ảnh yêu cầu, các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp trên nền tảng, kho ứng dụng do mình quản lý, vận hành; bảo đảm hoạt động cung cấp, phổ biến phim được thực hiện theo đúng quy định của Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với phim, “phim ngắn” mà chủ thể phổ biến phim chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, các yêu cầu về phân loại phim và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Cục Điện ảnh đề nghị kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến; đồng thời yêu cầu chủ thể thực hiện các biện pháp khắc phục, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục trước khi tiếp tục phổ biến.

Cục Điện ảnh đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và không gian mạng và sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm.

Sau khi Cục Điện ảnh lên tiếng cảnh báo, những phim ngắn do AI tạo ra có nội dung nhảm nhí không có dấu hiệu giảm. Dưới các phim ngắn này thường được gắn với các nhãn hàng hay các trang thương mại điện tử. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, để xử lý những nội dung này thì cần có biện pháp xử lý với các nhãn hàng và các trang thương mại điện tử lớn.

Trước đó, tại Họp báo thường kỳ Quý 3/2025 của Bộ VHTT&DL, ông Lê Quang Tự Do cho biết nội dung phim ngắn trên mạng xã hội được xem xét, xử lý nội dung theo Nghị định 147. Tuy nhiên, rất khó để xác định thế nào là vi phạm pháp luật đối với loại phim này.