Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện tập trung bốn nhiệm vụ của ngành

Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc phát biểu tại Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: Đinh Hà.

Sáng 9/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. Tri Thức - Znews trân trọng giới thiệu bài phát biểu của ông Lưu Đình Phúc trong buổi lễ công bố.

Kính thưa đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ và toàn thể quý vị đại biểu!

Hôm nay, tôi nhận nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, văn học và thư viện.

Tôi nhận thức đây là một trọng trách lớn. Bởi phía sau mỗi cuốn sách là tri thức và văn hoá, sau mỗi thư viện là cơ hội học tập, sau mỗi tác phẩm văn học là một phần tâm hồn, là bản sắc dân tộc.

Tôi nhận nhiệm vụ với một suy nghĩ rất rõ, đó là đổi mới ngành xuất bản - thư viện để phát triển công nghiệp tri thức, biến tri thức thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị, thúc đẩy văn hoá đọc, lan toả văn hoá Việt Nam, tạo nhiệt huyết cho sáng tác, xây dựng hệ giá trị tri thức quốc gia.

Ngành xuất bản đang đứng trước những thay đổi rất lớn của công nghệ số và AI. Vì vậy, thời gian tới tôi sẽ tập trung vào bốn việc:

Một là, tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp quy hướng dẫn Luật Xuất bản 2026, đồng thời tăng cường công tác quản lý đảm bảo kỷ cương, minh bạch nhưng không cản trở sáng tạo. Việc gì cần quản lý chặt thì phải làm tốt, việc gì có thể đơn giản thì phải mạnh dạn đơn giản hóa, mô hình mới phải được tạo điều kiện thử nghiệm.

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành. Từ sáng tạo, biên tập, xuất bản, phát hành đến thư viện đều phải từng bước dựa trên dữ liệu và công nghệ, từ đó hình thành một hệ sinh thái mà ở đó mỗi cuốn sách phải có danh tính số, phải làm tốt hơn bảo vệ bản quyền số và sách lậu phải được phát hiện nhanh hơn.

Ba là, hình thành sàn giao dịch tài sản tri thức để người sáng tạo được hưởng thành quả xứng đáng và tác phẩm Việt Nam có cơ hội đi xa.

Bốn là, xây dựng một xã hội đọc, ở đó văn hoá đọc phải được hình thành từ trên ghế nhà trường, thư viện giúp người dân tiếp cận tri thức nhanh hơn, nhà sách trở thành không gian văn hoá và cộng đồng, văn học được bảo tồn và được nuôi dưỡng để thổi bùng khát vọng dân tộc, đi ra thế giới.

Tôi xác định phải bắt đầu bằng những việc cụ thể, có mục tiêu, có tiến độ và đo được kết quả.

Tôi mong muốn cùng tập thể xây dựng một cơ quan quản lý kỷ cương hơn, chuyên nghiệp hơn, gần thực tiễn hơn và dám đổi mới hơn, với tinh thần: dám nghĩ mới, dám làm mới và làm đến cùng.

Tôi tin tưởng rằng, ngành xuất bản sẽ không chỉ làm ra nhiều sách hơn, mà sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn, góp phần xây dựng con người Việt Nam và đưa văn hoá Việt Nam ra thế giới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách này.

Tôi xin cảm ơn những đồng nghiệp Cục Báo chí, các đơn vị trong và ngoài Bộ, các cơ quan báo chí đã hỗ trợ tôi trong suốt những năm qua.

Rất mong về nơi công tác mới tôi sẽ lại được các đồng nghiệp dành cho những tình cảm ấm áp, thân thương!

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!