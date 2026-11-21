Chiều 21/11, tại trang trại cam của HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng (xã Hương Đô), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm cam Khe Mây và cam Vũ Quang. Chương trình có sự tham gia trực tiếp của ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

Phiên livestream diễn ra từ 13h - 17h ngày 21/11, trong khuôn khổ Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh, thuộc chương trình “Hàng Việt vì người Việt”.

Chương trình có sự tham gia trực tiếp của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước, diễn viên Ngô Lệ Quyên, nhà sáng tạo nội dung Vũ Quỳnh Trang cùng đại diện các cơ sở sản xuất.

Tại phiên livestream, sản phẩm cam Vũ Quang của nhà vườn cam Bảo Phương (xã Vũ Quang) và cam Khe Mây của HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng (xã Hương Đô) được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng. Thông qua hình ảnh tại vườn, người xem có cơ hội tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, chất lượng sản phẩm, vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất.

Để khuyến khích mua sắm, chương trình triển khai nhiều ưu đãi như giảm giá, tặng quà, hỗ trợ vận chuyển; tạo điều kiện để người tiêu dùng tương tác, tìm hiểu và đặt hàng trực tiếp ngay trên livestream.

Việc tổ chức livestream tại vùng trồng giúp hoạt động quảng bá trở nên trực quan, chân thực, tăng khả năng nhận diện và tạo niềm tin đối với sản phẩm. Qua đó, góp phần đưa đặc sản cam Hà Tĩnh đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước, mở rộng kênh phân phối và cơ hội tiêu thụ thông qua nền tảng số.