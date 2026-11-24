Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Ngọc Lâm

Phát biểu tại hội đàm, Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ An ninh Lào, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Tổng cục An ninh Lào, hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Tổng cục An ninh Lào và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Qua đó, đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Nổi bật, hai bên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của hai nước tham mưu, triển khai 21 tổ với 315 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tại các sự kiện hợp tác quốc phòng quan trọng như: Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 6, tổ chức tháng 4/2026 tại thành phố Đà Nẵng; Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, tổ chức tháng 7/2026 tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào); cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia, tổ chức tháng 10/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện được lãnh đạo Chính phủ, Bộ Quốc phòng hai nước đánh giá cao.

Đại tá Vông-lít In-sụ-măng phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại của công dân khu vực biên giới. Qua phối hợp, hai bên đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 187 vụ với 250 đối tượng vi phạm pháp luật; tổ chức 279 đợt tuần tra song phương với 6.833 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; xử lý 41 vụ với 86 đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, hai bên chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị lực lượng bảo vệ biên giới và cụm dân cư hai nước. Đến nay, hai bên đã tổ chức kết nghĩa 104/126 cặp đồn, trạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam với đại đội Bộ đội Biên phòng và đồn Công an cửa khẩu Lào; 108/230 cặp cụm dân cư hai bên biên giới.

Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên và Đại tá Vông-lít In-sụ-măng trao biên bản hội đàm. Ảnh: Ngọc Lâm

Bên cạnh đó, hai bên đã tổ chức 352 đoàn với 1.898 lượt cán bộ tham gia giao ban, hội đàm, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác; thăm hỏi, chúc mừng nhân các dịp lễ, Tết, ngày Quốc khánh và ngày truyền thống của lực lượng mỗi nước. Bộ đội Biên phòng các tỉnh của Việt Nam đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trinh sát, thu thập, xử lý thông tin và phòng, chống tội phạm cho 116 lượt cán bộ lực lượng An ninh Lào. Những hoạt động này góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, gắn bó giữa lực lượng chức năng hai nước, nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Ngọc Lâm

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì chặt chẽ cơ chế trao đổi thông tin; phối hợp nắm, điều tra, xác minh, thống nhất đánh giá, nhận định tình hình; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên trao quà tặng Đại tá Vông-lít In-sụ-măng. Ảnh: Ngọc Lâm

Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các hiệp định, quy chế về biên giới.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động tham mưu cho cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ nhau trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, trang bị phương tiện phục vụ công tác theo khả năng, điều kiện của mỗi bên; tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị và cụm dân cư hai bên biên giới.

Đại tá Vông-lít In-sụ-măng trao quà tặng Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên. Ảnh: Ngọc Lâm

Về phần mình, Đại tá Vông-lít In-sụ-măng bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác mà hai bên đạt được trong thời gian qua. Đại tá Vông-lít In-sụ-măng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và những hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tá Vông-lít In-sụ-măng tin tưởng, kết quả hội đàm sẽ tạo cơ sở để hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngọc Lâm

Kết thúc hội đàm, Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên và Đại tá Vông-lít In-sụ-măng đã ký Biên bản hội đàm giữa Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Văn phòng Tổng cục An ninh, Bộ An ninh Lào, làm cơ sở triển khai các nội dung phối hợp trong thời gian tới.