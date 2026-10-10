Cục Tổ chức cán bộ sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Cục Tổ chức cán bộ (23/10/1957 - 23/10/2026), ngày 10/10, Cục Tổ chức cán bộ đã phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Chương trình sinh hoạt chính trị tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân (CAND) Bùi Thị Cúc và Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Hưng Yên.

Đoàn đại biểu Cục Tổ chức cán bộ và Công an tỉnh Hưng Yên dâng hương tại Đền thờ bà Hoàng Thị Loan.

Tham dự chương trình có Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Trung tướng Trần Văn Nhuận, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ qua các thời kỳ; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên...

Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Chương trình sinh hoạt chính trị không chỉ là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền nhân, mà còn là dịp đặc biệt để ôn lại chặng đường 69 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Cục Tổ chức cán bộ; đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp, tình cảm gắn bó giữa Cục Tổ chức cán bộ và Công an tỉnh Hưng Yên.

Các đại biểu tham quan Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Các đại biểu tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt chính trị, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn qua hoạt động thăm, tặng quà cháu bé có hoàn cảnh khó khăn do Hội Phụ nữ Cục Tổ chức cán bộ đỡ đầu tại tỉnh Hưng Yên. Đây chính là sự tiếp nối truyền thống nghĩa tình, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và tình cảm gắn bó, chia sẻ của đội ngũ cán bộ Cục Tổ chức cán bộ đối với thế hệ tương lai.

Cục Tổ chức cán bộ trồng cây trong khuôn viên Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Trung tướng Hoàng Đức Lừng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ cùng toàn thể thế hệ cán bộ đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, công sức để xây dựng, vun đắp và phát huy truyền thống Cục Tổ chức cán bộ.

Đồng chí khẳng định sẽ trân trọng tiếp nhận, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp; tiếp tục giữ gìn truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước.

Cục Tổ chức cán bộ thăm, tặng quà gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn do Hội Phụ nữ Cục đỡ đầu tại Hưng Yên.

Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, mối quan hệ giữa Cục Tổ chức cán bộ và Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả; phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...