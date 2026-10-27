Cục Thương mại điện tử thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực số

Kết nối 3 nhà, nâng chất lượng đào tạo nhân lực số

Trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa “3 nhà” - Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp do Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) kết nối, tối 26/10, Trường Kinh doanh thuộc Trường Đại học Ngoại thương tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với 6 đối tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kỹ năng thực tiễn cho sinh viên và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh tế số. Chương trình đồng thời tổ chức tọa đàm “Đào tạo thực chiến thương mại số thông minh và Đổi mới kinh doanh”.

Tham dự lễ ký kết, về phía Cục Thương mại điện tử có TS. Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử; về phía Trường Kinh doanh có PGS.TS Lê Thái Phong cùng các đại biểu đến từ Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương), Trường Đại học Ngoại thương, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Shopee Việt Nam, Meta Ecom, Ecom Stone, EcomDX, Printway, Bavor, kênh truyền hình VITV, phụ huynh và sinh viên SBI, sinh viên các ngành marketing, nhân sự số, khách sạn, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh…

PGS.TS. Lê Thái Phong, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh (Trường Đại học Ngoại thương) phát biểu chào mừng tại sự kiện

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, PGS.TS. Lê Thái Phong, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh (Trường Đại học Ngoại thương) cho biết nhà trường chú trọng đào tạo người học có kiến thức nền tảng, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng vận dụng vào hoạt động kinh doanh trong môi trường số. Việc phối hợp với doanh nghiệp giúp cập nhật yêu cầu của thị trường và tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các tình huống công việc cụ thể.

Để cụ thể hóa định hướng này, được sự ủy quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Trường Kinh doanh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 6 đối tác: Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử (eComDX) - Cục Thương mại điện tử thuộc Bộ Công Thương, Shopee Việt Nam, Meta Ecom, Printway Việt Nam, Bavor Consulting, Ecom Stone Việt Nam.

Lễ ký kết MOU giữa Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và một số doanh nghiệp với Trường Đại học Ngoại thương thể hiện mô hình liên kết chặt chẽ giữa “Nhà nước - Nhà trường - Nhà tuyển dụng (doanh nghiệp) chính là chìa khóa then chốt để kiến tạo ra nguồn nhân lực thương mại điện tử chất lượng cao, hệ sinh thái đào tạo gắn liền với thực tiễn.

Đưa bài toán doanh nghiệp vào giảng đường

TS. Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, TS. Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) đánh giá cao việc Trường Kinh doanh thuộc Trường Đại học Ngoại thương chủ động kết nối với các doanh nghiệp và tổ chức liên quan nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Theo Cục trưởng, phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử cần sự phối hợp thường xuyên, có phân công vai trò rõ ràng giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Trong đó, Nhà nước tập trung định hướng chính sách, hoàn thiện môi trường thuận lợi cho phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy kết nối giữa các bên; đồng thời chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, gắn kiến thức với kỹ năng thực tiễn; doanh nghiệp đóng góp thông tin về nhu cầu nhân lực, tham gia xây dựng nội dung học tập, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thực hành, thực tập và kết nối việc làm cho sinh viên.

Đối với Chương trình Thương mại số thông minh và Đổi mới kinh doanh (SBI) của Trường Đại học Ngoại thương, Cục trưởng Lê Hoàng Oanh nhận định việc lồng ghép kiến thức chuyên môn với các vấn đề thực tiễn của thị trường là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu phát triển nhân lực thương mại điện tử hiện nay.

Cùng quan điểm đó, PGS.TS. Lê Thái Phong đánh giá, các nội dung hợp tác giữa nhà trường và các đối tác hướng tới đưa bài toán thực tế, dự án doanh nghiệp, dữ liệu và công nghệ ứng dụng vào hoạt động giảng dạy; đồng thời mở rộng cơ hội trao đổi với chuyên gia, thực hành và trải nghiệm môi trường làm việc cho sinh viên.

Theo biên bản ký kết, Trường Đại học Ngoại thương và eComDX sẽ phối hợp gắn kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên. Thỏa thuận cũng tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, định hướng nghề nghiệp theo nhu cầu thị trường, đồng thời mở rộng kết nối giữa nhà trường, Trung tâm và hệ sinh thái doanh nghiệp thương mại điện tử, công nghệ.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại thương và eComDX

Tiếp nối chương trình, phiên tọa đàm định hướng “Đào tạo thực chiến thương mại số thông minh và Đổi mới kinh doanh” có sự tham gia của các diễn giả, khách mời là các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp đã mang đến những góc nhìn toàn diện về bức tranh nhân sự số.

Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm

Tham gia tọa đàm, Cục trưởng Lê Hoàng Oanh nhắn nhủ các sinh viên trong 4 năm đại học, cần tập trung phát triển 5 nhóm kỹ năng chính gồm: Nắm vững kiến thức pháp luật về thương mại điện tử; Hiểu biết về thị trường và khách hàng; Am hiểu về AI và công nghệ; Thành thạo ngoại ngữ để vươn ra toàn cầu và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới; Phát triển kỹ năng mềm.

Thông qua lễ ký kết, sự đồng hành của các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp không chỉ góp phần đưa kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn vào giảng đường, mà còn mở rộng cơ hội thực hành, thực tập và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. Cùng với sự khởi động của cuộc thi Fizz Up Challenge tại lễ ký, chương trình kỳ vọng tạo thêm động lực để sinh viên chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng, năng lực ứng dụng công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo, sẵn sàng tham gia thị trường lao động và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thương mại điện tử Việt Nam.