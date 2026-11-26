Đồng chí Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế phát biểu. (Ảnh: CTV)

Đây là bước đi thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, đồng thời góp phần lành mạnh hóa và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quản lý thuế quốc gia.

Khẩn trương đưa chính sách vào thực tiễn

Cục trưởng Cục Thuế vừa ban hành Công điện số 36/CĐ-CT yêu cầu các Trưởng thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Thương mại điện tử, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn khẩn trương rà soát dữ liệu, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp.

Công điện nêu rõ, chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026 tại Nghị quyết số 63/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày ký.

Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng thuế các tỉnh, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người nộp thuế, đặc biệt phổ biến nội dung Nghị quyết số 63/2026/QH16.

Đặc biệt, Cục Thuế lưu ý đối tượng áp dụng là người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03), hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) tính đến hết ngày 23/10/2026 do cơ quan thuế xác định theo quy định.

Cơ quan thuế yêu cầu các đơn vị hướng dẫn người nộp thuế về việc xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài theo Điều 3 của Nghị quyết, đồng thời làm rõ điều kiện xóa tiền chậm nộp theo Điều 4.

Cụ thể, để được xóa tiền chậm nộp theo Điều 4, người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế nợ gốc và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Ngoài ra, người nộp thuế còn phải nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, hoặc hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Hạn cuối để cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hợp lệ là hết ngày 30/6/2028.

Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo phổ biến chính sách đến công chức thuế và người nộp thuế. Trong quá trình rà soát dữ liệu và xử lý nợ, các đơn vị phải kịp thời báo cáo vướng mắc về Cục Thuế để được xem xét, hướng dẫn.

Gỡ vướng cho người nộp thuế

Để triển khai các Nghị quyết về chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn đối với người nộp thuế, Cục thuế đã tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu cơ quan Cục Thuế đến 34 Thuế tỉnh, thành phố và 350 Thuế cơ sở nhằm thống nhất nhận thức và phương pháp thực hiện trên phạm vi cả nước.

Thông tin tại Hội nghị tập huấn cho biết Nghị quyết 63/2026/QH16 được ban hành trong bối cảnh việc xử lý các khoản nợ thuế tồn đọng, đặc biệt là nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp kéo dài qua nhiều năm, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết.

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; một số trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, khiến dữ liệu quản lý thuế chưa được cập nhật đầy đủ, ảnh hưởng đến công tác quản lý và theo dõi nghĩa vụ thuế.

Theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết số 63/2026/QH16, đối tượng áp dụng chính sách đặc thù lần này là người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Mốc thời gian để cơ quan thuế xác định tình trạng pháp lý của mã số thuế làm căn cứ áp dụng chính sách được chốt tính đến hết ngày 23/10/2026.

Nghị quyết cũng quy định rõ, việc xử lý xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp chỉ áp dụng đối với những khoản tiền chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thực hiện xóa nợ và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Một trong những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 63/2026/QH16 là cơ chế xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài quy định tại Điều 3. Theo đó, người nộp thuế có trạng thái 03 hoặc 06 tính đến ngày 23/10/2026, còn nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài tính đến thời điểm Nghị quyết có hiệu lực sẽ thuộc diện được xử lý nợ theo quy định.

Các khoản nợ được xem xét xóa bao gồm nợ lệ phí môn bài của các kỳ phát sinh trước năm 2026 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước; tiền chậm nộp phát sinh từ khoản nợ lệ phí môn bài được xóa; bao gồm cả tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ trong trường hợp người nộp thuế đã nộp lệ phí môn bài nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền chậm nộp.

Nghị quyết cũng đưa ra quy định tháo gỡ đối với những người nộp thuế thuộc trường hợp phải nộp lệ phí môn bài nhưng chưa thực hiện kê khai, nộp lệ phí môn bài. Theo đó, các đối tượng này không phải thực hiện kê khai, nộp khoản lệ phí môn bài đó và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản lệ phí này.

Đại biểu tại Hội nghị thuế. (Ảnh: CTV)

Việc ban hành và khẩn trương triển khai Nghị quyết số 63/2026/QH16 không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính đơn thuần mà còn thể hiện tư duy quản lý hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Khi các nút thắt về nợ đọng kéo dài được tháo bỏ, doanh nghiệp sẽ có điều kiện thuận lợi để khôi phục sản xuất kinh doanh hoặc rút lui khỏi thị trường một cách minh bạch, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.