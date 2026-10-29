Thời gian qua, ngành Thuế đã triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên các hệ thống quản lý. Đến nay, cơ quan Thuế đã hoàn thành rà soát 95,57% trong tổng số gần 3,4 triệu tờ khai cần kiểm tra. Tuy nhiên, tại một số địa phương, thông tin về người nộp thuế và thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến việc thông báo nghĩa vụ thuế chưa chính xác. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua phương thức điện tử chưa được giải quyết kịp thời; một số nội dung trả lời chưa rõ, chưa giải quyết dứt điểm vướng mắc của người nộp thuế.

Cục Thuế yêu cầu chuẩn hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họa. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Để khắc phục tình trạng này, Cục Thuế yêu cầu cơ quan Thuế địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác thông tin người nộp thuế, thửa đất và kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế. Các trường hợp dữ liệu sai lệch, trùng lặp, bỏ sót hoặc chưa phản ánh đúng thực tế phải được xử lý kịp thời theo quy định.

Theo đó, rà soát tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được cập nhật theo địa bàn hành chính 2 cấp: Rà soát danh mục loại đất, loại đường, tổ/thôn, đường/vùng, đoạn đường/khu vực và giá đất; cập nhật địa chỉ thửa đất, mã cơ quan thuế quản lý, địa bàn phát sinh khoản thu. Trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý, thực hiện chuyển tờ khai, dữ liệu nợ, nộp thừa và cập nhật trạng thái chuyển địa bàn.

Chủ động khai thác cơ sở dữ liệu ngành thuế (Ứng dụng quản lý thuế tập trung, Ứng dụng Quản lý trước bạ, nhà đất) rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp về người nộp thuế.

Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan liên quan trên địa bàn để lên danh sách, đối chiếu dữ liệu đất đai, thông tin biến động về người sử dụng đất và kết quả nộp ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó đôn đốc và hướng dẫn người nộp thuế nộp tờ khai thuế và điều chỉnh thông tin kịp thời.

Cơ quan thuế rà soát, chuẩn hóa thông tin về nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bảo đảm 100% người nộp thuế nộp thừa phải được xác nhận chính xác số tiền nộp thừa trên hệ thống quản lý thuế.

Cùng với đó, Cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các địa phương rà soát toàn bộ phản hồi, kiến nghị chưa được giải quyết; phân loại theo nội dung, nguyên nhân, thẩm quyền và thời gian xử lý. Phân công rõ công chức tiếp nhận, xử lý, lãnh đạo kiểm soát và thời hạn giải quyết đối với từng trường hợp; không để bỏ sót, tồn đọng hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Chủ động xác minh, điều chỉnh dữ liệu khi đủ căn cứ; trả lời đúng trọng tâm, nêu rõ căn cứ, kết quả và hướng xử lý. Trường hợp cần xác minh hoặc vượt thẩm quyền, phải thông tin rõ cho người nộp thuế, hướng dẫn cụ thể và phối hợp theo dõi đến khi có kết quả giải quyết.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc cập nhật dữ liệu, phát hành thông báo và xử lý phản hồi. Đối với tồn tại, sai sót, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của công chức, bộ phận và lãnh đạo phụ trách; chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền. Việc xem xét trách nhiệm phải căn cứ chức trách, điều kiện thực tế và hồ sơ, dữ liệu, phân biệt rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Thực hiện đối soát, thanh toán, quyết toán kinh phí ủy nhiệm thu kịp thời theo quy định và hợp đồng; làm rõ trách nhiệm, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các sai phạm theo thẩm quyền. Kiểm tra, đối soát số thu, số đã nộp ngân sách nhà nước và số đã hạch toán trên ứng dụng; kịp thời xử lý các trường hợp thu sai đối tượng, chậm nộp ngân sách nhà nước, đã nộp nhưng chưa cập nhật hoặc còn ghi nhận nợ không đúng thực tế.

Cùng với đó, Cục Thuế yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thành lập các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế kê khai, nộp thuế và giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người dân. Trong đó, Trưởng Thuế tỉnh, thành phố làm Tổ trưởng, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai trên địa bàn; các đồng chí Phó trưởng Thuế tỉnh, thành phố làm Tổ phó, phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các địa bàn được phân công. Trưởng Thuế cơ sở chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai, bố trí nhân lực hỗ trợ và giải quyết các vướng mắc phát sinh trên địa bàn quản lý. Phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; bảo đảm người nộp thuế được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời, thuận tiện trong thực hiện nghĩa vụ thuế, các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài hoặc yêu cầu người dân đi lại nhiều lần.

“Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Cục trưởng Cục Thuế về tiến độ, chất lượng và kết quả triển khai quản lý thuế phi nông nghiệp, các đồng chí lãnh đạo Thuế tỉnh, thành phố và Trưởng Thuế cơ sở chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo địa bàn phụ trách, đặc biệt là kết quả giải quyết phản hồi của người nộp thuế trên địa bàn’’ – đại diện Cục Thuế yêu cầu.