Cục Thuế yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu, gỡ vướng về thuế đất

Ngày 29/10, Cục Thuế có công văn yêu cầu tăng cường quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tập trung khắc phục những bất cập về dữ liệu và giải quyết vướng mắc của người nộp thuế.

Thời gian qua, ngành Thuế đã triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên các hệ thống quản lý. Đến nay, cơ quan Thuế đã hoàn thành rà soát 95,57% trong tổng số hơn 3,3 triệu tờ khai cần kiểm tra. Tuy nhiên, tại một số địa phương, thông tin về người nộp thuế và thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến việc thông báo nghĩa vụ thuế chưa chính xác. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua phương thức điện tử còn chậm; một số câu trả lời chưa rõ ràng, chưa giải quyết triệt để những vướng mắc phát sinh.

Để khắc phục tình trạng này, Cục Thuế yêu cầu cơ quan Thuế địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác thông tin người nộp thuế, thửa đất và kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế. Các trường hợp dữ liệu sai lệch, trùng lặp, bỏ sót hoặc chưa phản ánh đúng thực tế phải được xử lý kịp thời theo quy định.

Đáng chú ý, cơ quan Thuế phải rà soát, chuẩn hóa thông tin về nghĩa vụ thuế, bảo đảm 100% trường hợp người nộp thuế nộp thừa được xác nhận chính xác số tiền nộp thừa trên hệ thống quản lý thuế.

Cục Thuế cũng yêu cầu rà soát toàn bộ phản ánh, kiến nghị còn tồn đọng. Với từng trường hợp, cơ quan thuế phải phân loại, xác định rõ nguyên nhân, người chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý. Khi đủ căn cứ, cơ quan thuế cần chủ động xác minh, điều chỉnh dữ liệu, đồng thời thông tin rõ ràng cho người dân về kết quả và hướng giải quyết.

Đối với những trường hợp cần thêm thời gian xác minh hoặc vượt thẩm quyền, cơ quan thuế phải thông báo cụ thể cho người nộp thuế, hướng dẫn các bước tiếp theo và phối hợp theo dõi đến khi có kết quả. Nguyên nhân sai sót và trách nhiệm của công chức, bộ phận liên quan cũng phải được xác định rõ để chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh việc chuẩn hóa dữ liệu, ngành Thuế phải tăng cường kiểm tra hoạt động ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Việc đối chiếu số tiền đã thu, số tiền đã nộp ngân sách và số liệu trên hệ thống phải được thực hiện đầy đủ.

Những trường hợp thu sai đối tượng, chậm nộp ngân sách, người dân đã nộp thuế nhưng chưa được cập nhật hoặc vẫn bị ghi nhận nợ không đúng thực tế phải được xử lý kịp thời.

Cùng với đó, Cục Thuế yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các tổ công tác hỗ trợ người dân kê khai, nộp thuế và giải quyết vướng mắc. "Lãnh đạo cơ quan Thuế các cấp phải phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn và thời hạn hoàn thành, bảo đảm phản ánh của người dân được tiếp nhận, xử lý dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài hoặc buộc người dân đi lại nhiều lần. Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế về tiến độ, chất lượng và kết quả triển khai công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn", đại diện Cục Thuế cho biết.