Cục Thuế và CIC tăng cường chia sẻ dữ liệu, nâng hiệu quả quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc CIC cho biết, trong kỷ nguyên số hiện nay, dữ liệu đã thực sự trở thành một tài nguyên chiến lược và là nguồn lực cốt lõi của công tác quản trị hiện đại. Việc Cục Thuế và CIC thống nhất ký kết Quy chế chia sẻ dữ liệu hôm nay không chỉ đơn thuần hoàn thiện cơ sở phối hợp giữa hai cơ quan mà còn đặt nền móng cho cơ chế hợp tác chính thức, ổn định và lâu dài.

Theo ông Cao Văn Bình, sự kiện này cũng thể hiện quyết tâm của CIC trong việc cụ thể hóa các chủ trương chuyển đổi số quốc gia và tăng cường chia sẻ dữ liệu liên ngành; đồng thời triển khai nhiệm vụ NHNN giao cho CIC về mở rộng thu thập, kết nối nguồn dữ liệu ngoài ngành để nâng cao chất lượng thông tin tín dụng, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động của CIC. Ông Cao Văn Bình nhấn mạnh, dữ liệu thuế là nguồn thông tin chính thống, khách quan, phản ánh năng lực tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc kết nối nguồn dữ liệu này sẽ giúp CIC đa dạng hóa kho dữ liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin tín dụng và tăng khả năng phục vụ hệ thống các tổ chức tín dụng.

Nguồn dữ liệu thuế cũng góp phần nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính doanh nghiệp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng đánh giá khách hàng, tăng cường quản trị rủi ro và mở rộng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Tinh thần này đã được khẳng định rất rõ tại Hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thống đốc NHNN chủ trì vào sáng ngày 18/9/2026.

Ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc CIC phát biểu

Theo lãnh đạo CIC, trước khi ký kết, hai bên đã nhiều lần làm việc, rà soát căn cứ pháp lý, phạm vi dữ liệu, phương thức kết nối và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin. Sự thống nhất đạt được sau Công văn số 16169 ngày 22/8 của Cục Thuế đã tạo cơ sở để hoàn thiện Quy chế và tiến tới ký kết chính thức.

“Lễ ký kết hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Hiệu quả của Quy chế sẽ được thể hiện trong quá trình triển khai thực tế”, ông Cao Văn Bình cho biết.

Đại diện CIC và Cục Thuế ký Quy chế chia sẻ dữ liệu

Để Quy chế phát huy hiệu quả, CIC cam kết tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: (i) hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để kết nối dữ liệu an toàn, thông suốt, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo vệ bí mật nhà nước; (ii) duy trì cơ chế phối hợp, đối soát dữ liệu thường xuyên với Cục Thuế, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; (iii) nghiên cứu, tối ưu khai thác dữ liệu thuế để nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin tín dụng, hỗ trợ thẩm định, đánh giá khách hàng và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin phản hồi theo quy định, phục vụ công tác quản lý thuế của Cục Thuế.

Ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại Hội nghị

Tại Lễ ký kết, ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế cho biết, việc ký kết Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa Cục Thuế và CIC có ý nghĩa rất thiết thực. Quy chế được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi cơ quan, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu.

Theo ông Mai Xuân Thành, ngành Thuế đang đổi mới phương thức quản lý theo hướng quản lý dựa trên dữ liệu và dòng tiền. Vì vậy, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với ngành Ngân hàng nói chung và CIC nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thông tin phục vụ quản lý thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế cũng cho biết việc trao đổi dữ liệu phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi tham gia Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông tin vì mục đích thuế, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ chế khai thác, chia sẻ thông tin an toàn, hiệu quả.

Ông Mai Xuân Thành kỳ vọng Quy chế sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của cả hai ngành, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Khi thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh và nghĩa vụ thuế được phản ánh đầy đủ, minh bạch, doanh nghiệp sẽ có điều kiện xây dựng hồ sơ tài chính và tín dụng tốt hơn, từ đó thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn.

Toàn cảnh Hội nghị

Ở chiều ngược lại, khi doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động, nguồn thu cho ngân sách nhà nước cũng sẽ được củng cố. Đây là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa quản lý thuế, hoạt động tín dụng và sự phát triển của doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đánh giá cao Cục Thuế và CIC đã khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Quy chế để ký kết. Phó Thống đốc cho biết, hiện nay ngoài thông tin tín dụng, còn rất nhiều thông tin khác để đánh giá năng lực của khách hàng, chính vì vậy nguồn thông tin của thuế có vai trò quan trọng trong việc bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của CIC. Trong thời gian tới, NHNN sẽ chỉ đạo các Ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền. Để thực hiện được mục tiêu này, việc kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu thuế là điều kiện quan trọng.

Phó Thống đốc cũng nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế mới là bước khởi đầu, để triển khai cần cụ thể hoá các nhiệm vụ phối hợp, đặc biệt cần chú trọng đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định của pháp luật.