Cục Thuế tập huấn kỹ năng thuyết trình phục vụ đợt làm việc với Diễn đàn Toàn cầu

Chương trình đào tạo tập trung hướng dẫn và thực hành về hệ thống bảo mật và an toàn dữ liệu. (Ảnh: Cục Thuế)

Tham dự chương trình có ông Bùi Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Cục Thuế; ông Lưu Nguyên Trí, Phó trưởng Ban Chỉ đạo số; bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ cùng các cán bộ, công chức thuộc các đơn vị liên quan.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia hướng dẫn của ông Wai Hoàng, nhà sáng lập/Tổng Giám đốc điều hành BeeUp Holding, người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực AI, Blockchain và Fintech, đồng thời có kinh nghiệm trong đào tạo kỹ năng thuyết trình, tổ chức các hội thảo và chương trình đào tạo quy mô lớn.

Theo nội dung chương trình, việc chuẩn bị cho đợt làm việc với Đoàn đánh giá không chỉ đòi hỏi các đơn vị chuẩn bị đầy đủ, chính xác các nội dung chuyên môn mà còn cần bảo đảm khả năng hệ thống hóa và trình bày thông tin một cách rõ ràng, logic, có trọng tâm.

Trong quá trình trao đổi với đoàn đánh giá quốc tế, công chức tham gia cần có khả năng lựa chọn và truyền tải các thông điệp trọng tâm, trình bày nội dung ngắn gọn, trả lời câu hỏi cũng như xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh. Đây là những kỹ năng được chương trình đào tạo tập trung hướng dẫn và thực hành.

Về nội dung, chương trình tập trung vào một số nội dung chính:

Thứ nhất, trao đổi về những nguyên tắc và kỹ năng cơ bản để xây dựng và trình bày một nội dung chuyên môn một cách mạch lạc, logic và thuyết phục;

Thứ hai, hướng dẫn kỹ năng thuyết trình và trình bày trước người nghe, bao gồm cách xây dựng thông điệp, cách trình bày, sử dụng ngôn ngữ và tương tác với người nghe;

Thứ ba, thực hành và trao đổi về kỹ năng trả lời câu hỏi, xử lý tình huống và trao đổi trong quá trình làm việc;

Thứ tư, các cán bộ sẽ có cơ hội thực hành trực tiếp trên những nội dung dự tính sử dụng trong buổi làm việc với Đoàn đánh giá, từ đó nhận được góp ý và điều chỉnh trước khi bước vào phiên làm việc chính thức.

Với phương pháp đào tạo chú trọng thực hành và tương tác, chương trình tạo điều kiện để các công chức trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và thực hành các tình huống cụ thể, qua đó nâng cao sự chủ động và khả năng phối hợp trong quá trình tham gia Đoàn đánh giá.

Buổi đào tạo là một trong những hoạt động chuẩn bị của Cục Thuế nhằm nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, bảo đảm các nội dung chuyên môn được truyền tải chính xác, thống nhất, rõ ràng và hiệu quả, góp phần phục vụ tốt đợt làm việc với Đoàn đánh giá thử của Diễn đàn Toàn cầu về hệ thống bảo mật và an toàn dữ liệu dự tính diễn ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2026.