Cập nhật nghiệp vụ phân tích báo cáo tài chính đặc thù lĩnh vực bất động sản

Lớp tập huấn được triển khai trong khuôn khổ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2026 của Cục Thuế trên cơ sở chương trình phối hợp giữa Cục Thuế và VACPA. Đây là khóa học thứ ba trong chuỗi chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán và phân tích báo cáo tài chính tổ chức trong năm nay. Đội ngũ giảng dạy gồm các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm về kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính do VACPA phối hợp bố trí.

Trước khóa học này, Cục Thuế và VACPA đã phối hợp tổ chức hai lớp tập huấn với sự tham dự của gần 500 công chức thuế. Nội dung hai lớp trước tập trung cập nhật những điểm mới tại Thông tư số 99/2025/TT-BTC về chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kỹ năng phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất. Các chương trình đào tạo đã giúp đội ngũ công chức cập nhật kịp thời kiến thức nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý và kiểm tra thuế.

Tiếp nối chuỗi hoạt động trên, lớp tập huấn thứ ba đi sâu vào đặc thù hoạt động kinh doanh bất động sản, chế độ kế toán và phương pháp phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong ngành. Trọng tâm giảng dạy gồm phân tích chuyên sâu báo cáo tài chính doanh nghiệp bất động sản, nhận diện các rủi ro và sai sót trên báo cáo tài chính có tác động đến nghĩa vụ thuế, cùng kỹ năng đánh giá tình hình tài chính và khai thác thông tin phục vụ quản lý, kiểm tra. Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên trực tiếp trao đổi, thảo luận tình huống thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm xử lý nghiệp vụ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ứng dụng công cụ phân tích của Thuế TP. Hải Phòng vào kiểm tra thuế

Một nội dung đáng chú ý của khóa tập huấn là phần giới thiệu và hướng dẫn sử dụng công cụ phân tích báo cáo tài chính do Thuế TP. Hải Phòng xây dựng. Nội dung này trước đó đã được đưa vào hai lớp tập huấn đầu tiên theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các học viên tham dự.

Việc tiếp tục tích hợp công cụ này vào chương trình giúp công chức làm công tác kiểm tra, quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ nắm vững phương pháp luận mà còn tiếp cận công cụ hỗ trợ trực tiếp cho khâu xử lý thông tin. Thông qua việc vận hành công cụ phân tích, công chức thuế có thêm cơ sở đánh giá toàn diện tình hình tài chính và nhận diện sớm các dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, qua đó tăng cường khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế công việc.

Thông qua chuỗi chương trình phối hợp với VACPA, Cục Thuế tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức theo hướng chuyên sâu và gắn chặt với yêu cầu nghiệp vụ. Việc tăng cường kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, khai thác dữ liệu và phát hiện rủi ro góp phần nâng cao chất lượng quản lý, kiểm tra thuế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng công chức khi hoạt động sản xuất, kinh doanh và thị trường bất động sản diễn biến phức tạp.