Hợp tác thực chất, nâng cao năng lực quản lý thuế

Cục Thuế vừa có buổi làm việc với đại diện Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức. Buổi làm việc là dịp để hai bên nhìn lại những kết quả hợp tác trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường quản lý tài chính công” giai đoạn 2022 - 2026, đồng thời trao đổi về định hướng hỗ trợ kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế trong thời gian tới.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

Tham dự buổi làm việc có bà Christina Laun, Trưởng Vụ phụ trách khu vực Đông Nam Á, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) cùng đại diện Đại sứ quán Đức, Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và các thành viên đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Đức, Liên minh châu Âu và GIZ dành cho Cục Thuế Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt thông qua Dự án “Tăng cường quản lý tài chính công” do Liên minh châu Âu và Chính phủ Đức đồng tài trợ, GIZ triển khai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, trong giai đoạn 2022 - 2026, hoạt động hợp tác giữa Cục Thuế Việt Nam và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, gắn với các nhiệm vụ cải cách trọng tâm của ngành Thuế, nổi bật trên ba lĩnh vực:

Thứ nhất, về hoàn thiện thể chế, GIZ đã hỗ trợ tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tổ chức các hoạt động tham vấn chuyên sâu, góp phần vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế, thuế tối thiểu toàn cầu và các quy định liên quan đến giao dịch xuyên biên giới.

Thứ hai, về hợp tác thuế quốc tế, Dự án hỗ trợ hoàn thiện các quy trình trao đổi thông tin, quản lý và sử dụng Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia; nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch thuế, trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

“Những kết quả hợp tác giữa Cục Thuế Việt Nam và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức đã đóng góp quan trọng vào quá trình hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản lý và thúc đẩy hội nhập quốc tế của ngành Thuế Việt Nam. Đồng thời, thay mặt Lãnh đạo Cục Thuế, Cục trưởng trân trọng cảm ơn Chính phủ Đức, Liên minh châu Âu, BMZ, GIZ cùng các chuyên gia đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả cho Cục Thuế trong thời gian qua” - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh

Thứ ba, về nâng cao năng lực quản lý, GIZ đã hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kiến thức và công cụ phân tích, dự báo thu ngân sách nhà nước, giúp đội ngũ công chức thuế từng bước tiếp cận và ứng dụng các phương pháp dự báo hiện đại vào thực tiễn công việc.

Ưu tiên hỗ trợ các lĩnh vực cải cách trọng tâm

Chia sẻ về định hướng phát triển của ngành Thuế, Cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, hiện nay Cục Thuế Việt Nam đang tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ cải cách quan trọng, đặc biệt là thực hiện Luật Quản lý thuế mới; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tái thiết kế quy trình nghiệp vụ thuế và hệ thống công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với các hoạt động kinh tế mới và thực hiện các cam kết quốc tế về minh bạch thuế.

Bà Christina Laun, Trưởng Vụ phụ trách khu vực Đông Nam Á, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

Trong bối cảnh đó, Cục trưởng Mai Xuân Thành đánh giá cao việc Dự án được gia hạn đến tháng 6/2027, đồng thời trân trọng sự quan tâm của GIZ khi đã cơ bản thống nhất với các đề xuất hỗ trợ bổ sung của Cục Thuế Việt Nam trong dự thảo Kế hoạch điều chỉnh Dự án.

Đối với định hướng hợp tác thời gian tới, Cục trưởng Mai Xuân Thành cho rằng, các nhiệm vụ cải cách của ngành Thuế mang tính dài hạn, đòi hỏi sự hỗ trợ liên tục về chuyên môn, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, Cục Thuế mong muốn BMZ và Chính phủ Đức tiếp tục quan tâm, xem xét duy trì cơ chế hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật cho ngành Thuế Việt Nam sau khi Dự án hiện tại kết thúc.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Christina Laun, Trưởng Vụ phụ trách khu vực Đông Nam Á, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Cục Thuế Việt Nam với Chính phủ Đức, Liên minh châu Âu và GIZ trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường quản lý tài chính công” thời gian qua. Bà cho rằng, các hoạt động hỗ trợ về hoàn thiện thể chế, tăng cường hợp tác thuế quốc tế và nâng cao năng lực quản lý đã góp phần thiết thực vào quá trình cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế Việt Nam.

Bà Christina Laun cũng ghi nhận những nỗ lực của Cục Thuế Việt Nam trong triển khai các nhiệm vụ cải cách, đặc biệt trong bối cảnh ngành Thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quy trình nghiệp vụ và thực hiện các cam kết quốc tế về minh bạch thuế. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hai bên cần tiếp tục trao đổi chặt chẽ, xác định các lĩnh vực ưu tiên và nghiên cứu những hình thức hợp tác phù hợp, phát huy hiệu quả kinh nghiệm, chuyên môn và thế mạnh của phía Đức nhằm hỗ trợ ngành Thuế Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Buổi làm việc góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Cục Thuế Việt Nam với các đối tác Đức và GIZ, đồng thời mở ra cơ hội trao đổi về nhu cầu, định hướng ưu tiên và các chương trình hỗ trợ mới, phục vụ mục tiêu hiện đại hóa quản lý thuế, nâng cao năng lực đội ngũ công chức và tăng cường hội nhập quốc tế của ngành Thuế Việt Nam./.