Từ phổ biến chính sách đến hướng dẫn thực hiện

Ngày 27/11, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh nhiều chính sách quan trọng về phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp và quản lý thuế tiếp tục được hoàn thiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với nguồn lực và bộ máy quản trị còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, cập nhật và thực hiện các quy định pháp luật, nhất là về thuế, kế toán và chính sách hỗ trợ.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Theo ông Minh, không ít vướng mắc phát sinh từ việc chưa nắm đầy đủ các điều kiện áp dụng, hồ sơ, thủ tục và cách thức thực hiện trong bối cảnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được hoàn thiện. Đặc biệt, sau khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 20/11/2026.

Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ là truyền tải thông tin kịp thời về chính sách mới mà còn phải chuẩn bị tốt công tác hướng dẫn tổ chức thực hiện. Đồng thời, những cơ chế mới nhằm tháo gỡ tồn tại, vướng mắc về nghĩa vụ thuế cũng cần được phổ biến đúng phạm vi, đúng đối tượng và điều kiện áp dụng.

“Mục tiêu của công tác hỗ trợ pháp lý không chỉ là giúp doanh nghiệp biết quy định mà còn giúp doanh nghiệp hiểu đúng và thực hiện được, chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý”, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế chia sẻ.

Đáng chú ý, sự kiện được tài trợ bởi Dự án Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam, đồng tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức, GIZ thực hiện.

Tại sự kiện, ông Marco Salm, Trưởng nhóm Dự án Tăng cường quản lý tài chính công, do Liên minh châu Âu và Chính phủ Đức đồng tài trợ cũng cho rằng, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Ông Marco Salm, Trưởng nhóm Dự án Tăng cường quản lý tài chính công chia sẻ. Ảnh: Việt Dũng.

Có thể kể đến như việc nâng ngưỡng phân loại doanh nghiệp, đưa ra các ưu đãi về thuế thu nhập có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn và mặt bằng kinh doanh, mở rộng cơ hội tham gia hoạt động mua sắm công.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2025-2026, Chính phủ đã triển khai chương trình cải cách thuế toàn diện, bao gồm những sửa đổi quan trọng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Điều này cho thấy khung pháp lý đang từng bước được hoàn thiện. Song, cũng đặt ra những yêu cầu và nghĩa vụ mới đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực như đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế.

Theo ông Marco Salm, những thay đổi quan trọng này đánh dấu một giai đoạn mới trong chính sách và công tác quản lý thuế tại Việt Nam. Theo đó, việc nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật, mà còn là yếu tố góp phần thúc đẩy sự phát triển và khả năng chống chịu của doanh nghiệp trong môi trường kinh tế không ngừng thay đổi.

Tháo gỡ vướng mắc, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Từ thực tế trên, phiên tọa đàm với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa - Từ hoàn thiện chính sách đến nâng cao năng lực tuân thủ và phát triển bền vững” đã tập trung làm rõ những định hướng đổi mới trong xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, các đại biểu trao đổi về định hướng chính sách thuế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và các giải pháp giảm chi phí tuân thủ, nâng cao khả năng tiếp cận chính sách của doanh nghiệp.

Phần toạ đàm tập trung làm rõ những định hướng đổi mới trong xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Việt Dũng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc thông tin, trao đổi về Nghị quyết số 63/2026/QH16 ngày 21/11/2026 của Quốc hội quy định chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Đây là cơ chế nhằm tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc đối với người nộp thuế thuộc phạm vi điều chỉnh, tạo điều kiện giải quyết các thủ tục liên quan đến mã số thuế theo quy định, đồng thời bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế.

Bên cạnh phiên tọa đàm, Hội nghị tập trung cập nhật, hướng dẫn các quy định pháp luật về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách thuế, quản lý thuế, hóa đơn và chế độ kế toán. Nội dung tập huấn được kết hợp với trao đổi, giải đáp các tình huống phát sinh trong thực tiễn, giúp doanh nghiệp nhận diện đúng quy định, chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý và nâng cao hiệu quả quản trị, tuân thủ.

Thông qua Hội nghị, Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng chuyển từ cung cấp thông tin sang hướng dẫn thực hiện và hỗ trợ giải quyết vướng mắc, tăng cường trách nhiệm của cơ quan thuế trong đồng hành cùng người nộp thuế; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thúc đẩy khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ổn định, bền vững./.

Hiện nay, Cục Thuế đang tiếp tục xây dựng Sổ tay điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 12/2026.