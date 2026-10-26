Cục Thuế rà soát chi phí chuyển từ thuế khoán sang kê khai của siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành vừa chủ trì cuộc họp rà soát các chi phí phát sinh đối với siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ trong quá trình chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo ông Mai Xuân Thành, Bộ Tài chính và ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Cơ quan thuế luôn quan tâm, theo dõi và lắng nghe ý kiến phản ánh từ thực tiễn, trong đó có các thông tin, kiến nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp nhằm tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan thuế với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp bán lẻ và đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, qua đó cùng phân tích những khó khăn, vướng mắc và tìm kiếm giải pháp phù hợp. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm việc thực hiện các quy định về thuế, hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời có chi phí tuân thủ hợp lý, hài hòa với quy mô, mô hình và điều kiện hoạt động của từng cơ sở kinh doanh.

Trao đổi tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Thuế Hà Nội cho biết khó khăn từ thực tiễn không chỉ nằm ở chi phí sử dụng phần mềm hay dịch vụ, mà còn ở nhân lực, thời gian và công sức mà người nộp thuế phải bỏ ra để đáp ứng các yêu cầu về kê khai, hóa đơn và kế toán. Đây là những yếu tố cần được xem xét đầy đủ khi đánh giá tổng thể chi phí tuân thủ, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh có quy mô và điều kiện vận hành khác nhau.

Bên cạnh đó, chi phí dịch vụ hóa đơn điện tử trên thị trường cũng cần được rà soát trên cơ sở các cấu phần cụ thể, bao gồm phần mềm, bản quyền, kết nối hệ thống, nâng cấp và các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Việc đánh giá cần gắn với nhu cầu sử dụng thực tế, tránh tạo ra gánh nặng chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Đại diện cộng đồng hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử tham dự cuộc họp mong muốn thông qua quá trình rà soát và đối thoại, gánh nặng chi phí sẽ từng bước được giảm bớt trong thời gian tới. Đối với nhóm siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ có số lượng giao dịch lớn, việc tối ưu chi phí dịch vụ và đơn giản hóa quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế có ý nghĩa thiết thực đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định, trên cơ sở ý kiến trao đổi, các đơn vị thuộc Cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ và tình hình triển khai thực tế, tổng hợp các khó khăn, bất cập để đề xuất giải pháp phù hợp.