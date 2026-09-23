Cục Thuế phản hồi kiến nghị về hóa đơn điện tử, cách tính thuế của hộ kinh doanh

Hộ doanh thu trên 3 tỷ đồng vẫn tính thuế theo thu nhập

Cục Thuế vừa có văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị của bà N.T.P.T. (Hà Nội) gửi qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia về những vướng mắc của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Về kiến nghị miễn xuất hóa đơn đối với nhóm bán hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán hoặc trước mắt giãn thời gian xuất hóa đơn đến hết năm 2026, Cục Thuế dẫn các quy định hiện hành và cho biết đang nghiên cứu giải pháp phù hợp.

Theo Cục Thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Cục Thuế đang nghiên cứu giải pháp hóa đơn điện tử trên sàn và cách tính thuế với hộ doanh thu trên 3 tỷ đồng.

Cục Thuế cho biết cũng nhận được phản ánh về vướng mắc trong việc xuất hóa đơn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và đang nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải pháp phù hợp.

Trong khi pháp luật chưa được sửa đổi, Cục Thuế đề nghị người nộp thuế thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Hộ doanh thu trên 3 tỷ đồng chưa được chọn cách tính thuế

Đối với kiến nghị cho phép hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh doanh thu trên 3 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo doanh thu nhân với thuế suất thay vì tính trên thu nhập tính thuế, Cục Thuế cho biết quy định hiện hành chưa cho phép lựa chọn.

Theo Cục Thuế, quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng phải áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Cơ quan thuế cho biết, Bộ Tài chính đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định này.

Trong thời gian pháp luật chưa được sửa đổi, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân.