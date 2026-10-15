Cục Thuế phản hồi đề xuất tính thuế theo tỷ lệ doanh thu với tất cả hộ kinh doanh

Ông Nguyễn Từ Hưng (Đội 7, thôn Trát Cầu, xã Thường Tín, TP Hà Nội) đề xuất chính sách quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hướng đơn giản, thuận tiện và giảm chi phí tuân thủ.

Cụ thể, ông Hưng đề xuất ưu tiên áp dụng thống nhất phương pháp tính thuế trực tiếp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu (doanh thu x với thuế suất) đối với toàn bộ hộ kinh doanh, bao gồm cả hộ kinh doanh thương mại điện tử.

(Ảnh minh họa)

Theo ông Hưng, phương pháp này giúp việc tính toán đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân tuân thủ, tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời giúp cơ quan quản lý thu thuế hiệu quả mà không tốn nhiều nguồn lực thanh tra, kiểm tra.

Trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu trừ chi phí, ông Nguyễn Từ Hưng đề nghị xem xét lùi thời điểm áp dụng chính thức từ năm 2027 thay vì năm 2026, đồng thời dành trọn năm 2026 làm giai đoạn đệm để hướng dẫn, truyền thông và hỗ trợ hạ tầng. Bởi vì hộ kinh doanh cần thời gian chuẩn bị, tiếp cận phần mềm và làm quen với quy trình lưu trữ hóa đơn, chứng từ đầu vào. Nếu áp dụng quá gấp gáp, người dân có thể mắc sai sót vô ý, phát sinh rủi ro pháp lý và chịu áp lực xử phạt không đáng có.

Về nội dung này, Cục Thuế cho biết, căn cứ khoản 2 Điều 7 Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025 quy định về thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh; Căn cứ tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ) quy định về khai thuế, nộp thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng;

Theo quy định của pháp luật thuế TNCN hiện hành, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 03 tỷ đồng phải áp dụng phương pháp tính thuế TNCN theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất.

Cục Thuế cho hay, hiện Bộ Tài chính đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định này. Trong khi pháp luật chưa được sửa đổi, đề nghị người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế TNCN.