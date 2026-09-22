Cục Thuế nói về kiến nghị miễn xuất hóa đơn trên sàn thương mại điện tử

Đề xuất miễn xuất hóa đơn trên sàn thương mại điện tử

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phương Thanh (phường Hà Đông, Hà Nội) kiến nghị miễn xuất hóa đơn đối với nhóm bán hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, khi doanh thu đã được quản lý. Trước mắt, có thể giãn thời gian phải xuất hóa đơn đến hết năm 2026 để cùng xem xét và đánh giá hiệu quả.

Về nội dung này, Cục Thuế cho biết, Điều 26 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025 quy định về hóa đơn điện tử.

(Ảnh minh họa)

Khoản 1 Điều 4; điểm c và điểm d khoản 1 Điều 6; Điều 7; điểm c khoản 1 Điều 17 và khoản 2 Điều 19 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ; đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử; trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử; quyền của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và trách nhiệm của tổ chức được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử.

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Căn cứ các quy định trên, pháp luật quản lý thuế hiện hành quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 01 tỷ đồng thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Cục Thuế cho biết hiện cũng nhận được phản ánh vướng mắc về việc xuất hóa đơn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và đang nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải pháp phù hợp.

“Trong khi pháp luật chưa được sửa đổi, đề nghị Quý độc giả thực hiện theo đúng quy định của các văn bản nêu trên”, Cục Thuế nêu rõ.

Đề xuất lựa chọn phương pháp tính thuế

Bên cạnh đó, hộ kinh doanh cũng đề xuất cho phép hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhóm 3, nhóm 4 (doanh thu trên 3 tỷ đồng) được lựa chọn phương pháp tính thuế và nộp thuế theo doanh thu nhân thuế suất.

Theo kiến nghị, việc này sẽ giảm công tác quyết toán cho cả cơ quan thuế. Việc phải tính thuế trên lợi nhuận phức tạp với đa số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và gây khó khăn cho cơ quan thuế khi duyệt hồ sơ quyết toán nếu không đầy đủ chứng từ.

Theo Cục Thuế, theo quy định của pháp luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 03 tỷ đồng phải áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định này. Trong khi pháp luật chưa được sửa đổi, Cục Thuế đề nghị người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Thuế thu nhập cá nhân.