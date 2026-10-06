Cục Thuế nói gì về 4.000 cá nhân bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, khó khăn khi giải thể doanh nghiệp?

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026, chiều 6/10, đại diện Bộ Tài chính đã thông tin liên quan đến những phản ánh của người dân về việc 4.000 cá nhân bị mạo danh thành lập doanh nghiệp hay việc đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, cho biết Cục đã tiếp nhận thông tin về khoảng 4.000 cá nhân bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, nhiều trường hợp bị lợi dụng thông tin cá nhân.

Có trường hợp bị mạo danh, 3 - 4 năm chưa xử lý xong

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính. (Ảnh: N.N).

Bà Hương cho biết, Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Cục đang phối hợp với các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các tỉnh, thành phố để rà soát các trường hợp được phản ánh đồng thời, xác minh, làm rõ có hay không việc mạo danh. Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng đầy đủ các điều kiện xác minh, thông tin sẽ được chuyển cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện các bước xử lý, trong đó có việc thu hồi giấy đăng ký kinh doanh theo quy định.

Bà Hương cho rằng quy định hiện nay tương đối thông thoáng, trong khi công nghệ phát triển khiến thông tin cá nhân có nguy cơ bị lộ lọt. Đây cũng là một trong những thách thức đối với công tác đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là có trường hợp mất 3 - 4 năm mới được giải quyết. Với thông tin này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, thời gian 6 tháng đã là rất nhiều, đồng thời đề nghị nếu người dân đã gửi yêu cầu và cung cấp đầy đủ hồ sơ nhưng sau 6 tháng vẫn chưa được rà soát, xem xét giải quyết thì cần phản ánh lại với Bộ Tài chính để chỉ đạo xử lý.

Theo Thứ trưởng, việc xử lý kịp thời là cần thiết bởi tình trạng mạo danh có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của người bị mạo danh. Ông cho rằng đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và cần phối hợp giải quyết kịp thời.

Thủ tục đóng mã số thuế rườm rà

Liên quan đến việc nhiều cá nhân phản ánh gặp khó khăn trong việc giải thể doanh nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, đúng là có một số khó khăn trong việc giải thể doanh nghiệp.

Bởi vì, ngoài nghĩa vụ của thuế, cá nhân còn có các nghĩa vụ liên quan đến hải quan, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ khác khi thực hiện thủ tục giải thể. Khi hoàn thành những nghĩa vụ này thì người đại diện doanh nghiệp mới có thể hoàn tất các thủ tục để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ và đóng mã số thuế.

Về việc tính liên thông giữa các cơ quan còn chậm, cụ thể là giữa cơ quan thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương, theo phản ánh của người dân là phải từ 10 đến 15 ngày mới xác nhận việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp để người dân tiếp tục làm hồ sơ giải thể, đóng mã số thuế, Cục Thuế cho biết hiện đang phối hợp với các đơn vị của Bộ để tổng hợp toàn bộ các nội dung khó khăn vướng mắc, trong đó đặc biệt là liên quan đến phần về thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện giải thể doanh nghiệp và đóng mã số thuế.