Cục Thuế nghiêm cấm gây sức ép buộc người nộp thuế từ chối tiền nộp thừa

Người nộp thuế giao dịch tại bộ phận “một cửa” Thuế cơ sở 7 (Thuế thành phố Hà Nội). Ảnh: Quang Thái

Cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn Thuế các tỉnh, thành phố về việc xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và giải quyết nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Văn bản được ban hành trên cơ sở phản ánh vướng mắc của một số địa phương trong quá trình triển khai Chiến dịch Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc chấn chỉnh tình trạng công chức thuế yêu cầu người nộp thuế lập văn bản từ chối nhận số tiền thuế nộp thừa để đóng hồ sơ, gây bức xúc trong dư luận.

Theo Cục Thuế, khi người nộp thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện bù trừ nghĩa vụ thuế hoặc giải quyết thủ tục hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Cục Thuế yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng, thuế cơ sở và công chức thuế phụ trách hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ nhận lại tiền thuế nộp thừa hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép hoặc yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn trả hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế.

Đối với việc xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế đang ở trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), Cục Thuế hướng dẫn thực hiện theo điểm c, khoản 5, Điều 16 đối với người nộp thuế là tổ chức và điểm c, khoản 3, Điều 30 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Thông tư số 90/2026/TT-BTC.

Cụ thể, trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp cập nhật mã số thuế của người nộp thuế và các đơn vị phụ thuộc sang trạng thái 06 trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Trạng thái này ghi nhận người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và đã có hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cục Thuế yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố và Ban Kiểm tra (Cục Thuế) tăng cường kiểm tra nội bộ, chủ động nắm bắt tình hình, theo dõi thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.