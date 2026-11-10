Cục Thuế nâng cấp ứng dụng hỗ trợ khai thuế

Cục Thuế vừa nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai lên phiên bản 5.8.2, đáp ứng các quy định mới về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh: ĐVCC

Phiên bản mới được cập nhật, bổ sung chức năng kê khai và kết xuất dữ liệu đối với các mẫu hồ sơ được điều chỉnh liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, hoạt động dầu khí và nghĩa vụ nộp thuế thay.

Đáng chú ý, ứng dụng bổ sung các phụ lục giảm thuế thu nhập cá nhân đính kèm một số tờ khai hiện hành. Trong đó, phụ lục giảm thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02 được bổ sung đối với các tờ khai của tổ chức khai thay, tờ khai thu nhập cá nhân trong một số hoạt động và tờ khai khấu trừ trên doanh thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Ứng dụng cũng bổ sung phụ lục giảm thuế thu nhập cá nhân mẫu số 01 và mẫu số 03 đối với tờ khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo các quy định liên quan. Việc cập nhật này giúp người nộp thuế kê khai các khoản giảm thuế theo chính sách mới ngay trên phần mềm, hạn chế thao tác thủ công.

Một nội dung khác được cập nhật là danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NĐ-CP. Theo đó, thuế suất 0% được áp dụng đối với 6 mã biểu thuế, gồm xăng, xăng E5, xăng E10 và các mặt hàng xăng, xăng E5, xăng E10 nhập khẩu bán ra trong nước. Thời gian áp dụng từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027.

Người nộp thuế có thể tải bộ cài đặt và tài liệu hướng dẫn sử dụng tại Cổng thông tin điện tử ngành Thuế, địa chỉ http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ.

Việc chủ động cập nhật phần mềm, nắm rõ các thay đổi về biểu mẫu và chính sách thuế sẽ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ kê khai chính xác, hạn chế sai sót và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.