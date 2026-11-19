Cập nhật hàng loạt mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng và lĩnh vực dầu khí

Ngày 18/11/2026, Cục Thuế phát đi thông báo chính thức về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) lên phiên bản 5.8.4. Việc nâng cấp hệ thống đáp ứng các quy định mới tại Thông tư số 89/2026/TT-BTC ban hành ngày 30/6/2026 và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời giải quyết triệt để những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai phiên bản HTKK 5.8.3.

Trong đợt nâng cấp này, danh mục các mẫu biểu được cập nhật tập trung vào nhóm thuế giá trị gia tăng và các sắc thuế, phụ thu đặc thù trong hoạt động dầu khí. Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, hệ thống thực hiện cập nhật tờ khai mẫu số 01/GTGT và mẫu số 02/GTGT.

Đối với lĩnh vực dầu khí, ứng dụng HTKK phiên bản 5.8.4 cập nhật tờ khai thuế và phụ thu phát sinh trong năm theo mẫu số 01/TK-VSP cùng tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên đối với dầu khí theo mẫu số 01/TK-PSC. Ngoài ra, danh mục nâng cấp còn bổ sung tờ khai tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà theo mẫu số 01/LNCN-VSP và mẫu số 01/LNCN-PSC, đi kèm tờ khai phụ thu theo mẫu số 01/PTHU-PSC.

Điều chỉnh chức năng kê khai thực tế và hướng dẫn tải bộ cài đặt

Bên cạnh việc bổ sung các mẫu biểu, phiên bản HTKK 5.8.4 thực hiện điều chỉnh nhiều chi tiết kỹ thuật phát sinh trong thực tiễn kê khai của người nộp thuế. Đối với tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB, căn cứ theo Nghị định số 373/2025/NĐ-CP, hệ thống đã sửa đổi chức năng tổng hợp dữ liệu tại mục B. Thay vì chỉ tổng hợp phần thay đổi tại cột (2) "Tên hàng hóa, dịch vụ" lên phụ lục 01-1/KHBS như trước đây, phiên bản mới cập nhật tổng hợp đầy đủ các thay đổi ở cả cột (2), (3), (4) và (5) lên phụ lục này.

Đối với tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài và nhà cung cấp nước ngoài (mẫu số 01/NTNN, NCCNN) áp dụng theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC, hệ thống đã được hiệu chỉnh để hiển thị chính xác dữ liệu đã kê khai khi người dùng mở tờ khai từ chức năng tra cứu. Riêng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC, phần mềm cập nhật tính năng cho phép người nộp thuế lựa chọn trực tiếp chỉ tiêu (5) về điều kiện hưởng ưu đãi thuế ngay trong danh mục sẵn có.

Kể từ ngày 19/11/2026, các tổ chức và cá nhân nộp thuế thực hiện lập hồ sơ khai thuế liên quan đến các nội dung nâng cấp nêu trên sẽ chuyển sang sử dụng ứng dụng HTKK 5.8.4 thay thế các phiên bản cũ. Người nộp thuế có thể tải bộ cài đặt và tài liệu hướng dẫn sử dụng trực tiếp tại địa chỉ gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ cơ quan thuế địa phương để được hỗ trợ. Mọi góp ý và vướng mắc phát sinh trong quá trình cài đặt, vận hành phần mềm có thể gửi đến cơ quan Thuế thông qua các số điện thoại hoặc hộp thư điện tử hỗ trợ người nộp thuế do cơ quan Thuế cung cấp.