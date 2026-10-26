Cục Thuế muốn rà soát, giảm gánh nặng chi phí cho siêu thị, cơ sở bán lẻ khi chuyển thuế khoán sang kê khai

Theo Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành, cuộc họp được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan thuế với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp bán lẻ và đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, qua đó cùng phân tích những khó khăn, vướng mắc và tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm việc thực hiện các quy định về thuế, hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời có chi phí tuân thủ hợp lý, hài hòa với quy mô, mô hình và điều kiện hoạt động của từng cơ sở kinh doanh.

Cục trưởng đề nghị các đơn vị cơ quan thuế tập trung lắng nghe đầy đủ ý kiến của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các nhà cung cấp dịch vụ; phân tích cụ thể những khoản chi phí phát sinh, mức độ cần thiết cũng như sự phù hợp với quy mô, đặc điểm kinh doanh. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến và đánh giá thực tế, các đơn vị cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung cần tiếp tục xem xét.

Việc chuyển thuế khoán sang kê khai khiến nhiều cơ sở kinh doanh phát sinh thêm chi phí tuân thủ

Tại cuộc họp, các nội dung rà soát tập trung vào tình hình triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại siêu thị và cơ sở kinh doanh bán lẻ; các quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai; cũng như chi phí phát sinh khi thực hiện nghĩa vụ thuế, kế toán và hóa đơn điện tử.

Theo lãnh đạo Thuế TP Hà Nội, khó khăn từ thực tiễn không chỉ nằm ở chi phí sử dụng phần mềm hay dịch vụ hóa đơn điện tử, mà còn ở nhân lực, thời gian và công sức mà người nộp thuế phải bỏ ra để đáp ứng các yêu cầu về kê khai, hóa đơn và kế toán.

Đây là những yếu tố cần được xem xét đầy đủ khi đánh giá tổng thể chi phí tuân thủ, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh có quy mô và điều kiện vận hành khác nhau.

Bên cạnh đó, chi phí dịch vụ hóa đơn điện tử trên thị trường cũng cần được rà soát trên cơ sở các cấu phần cụ thể, bao gồm phần mềm, bản quyền, kết nối hệ thống, nâng cấp và các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Việc đánh giá cần gắn với nhu cầu sử dụng thực tế, tránh tạo ra gánh nặng chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Đại diện cộng đồng hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử tham dự cuộc họp cũng bày tỏ kỳ vọng rằng, thông qua quá trình rà soát và đối thoại, gánh nặng chi phí sẽ từng bước được giảm bớt trong thời gian tới.

Đối với nhóm siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ có số lượng giao dịch lớn, việc tối ưu chi phí dịch vụ và đơn giản hóa quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế có ý nghĩa thiết thực đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh.